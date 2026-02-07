Андрис Берзиньш: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

«Когда я был председателем исполнительного комитета Валмиерского района, я мог почти каждый день обсуждать с конкретными людьми, что происходит в промышленности, что — в сельском хозяйстве, и это давало мне хорошее понимание реальности. Сейчас возникает ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а посередине люди — ни туда ни сюда».