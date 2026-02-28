Пожилым людям рекомендуют вспомогательные средства для безопасного передвижения в гололед

Тийдо посоветовала в гололед передвигаться спокойно и внимательно, делать шаги короче обычного и следить за прогнозом погоды. Если синоптики предупреждают о гололедице, стоит отнестись к этому серьезно и при необходимости попросить о помощи или отложить выход на улицу. «Важно не торопиться, планировать свои передвижения в соответствии с погодными условиями и использовать подходящие вспомогательные средства. Если человек готовится к выходу осознанно и воспринимает вспомогательное средство как естественную часть своего передвижения, а не как ограничение, ему будет гораздо проще и безопаснее зимой. Вспомогательные средства помогают сохранять свободу передвижения в течение всего года», – подытожила Тийдо.