Пожилым людям рекомендуют вспомогательные средства для безопасного передвижения в гололед
Гололедица повышает риск падений, и все больше пожилых людей обращаются за советами по безопасному передвижению. Специалисты напоминают, что вспомогательные средства и осознанная подготовка помогают сохранить подвижность и снизить опасность травм.
Хотя скользкие дороги и холодная погода зимой увеличивают риск падений, вспомогательные средства помогают сделать передвижение более безопасным, пояснила Кадри Тийдо из центра вспомогательных средств Invaru.
«Даже незначительное падение может привести к серьезным последствиям, особенно для пожилых людей. Поэтому к нам часто обращаются за советом, как безопаснее передвигаться зимой», – сказала Тийдо. По ее словам, трудности с передвижением у пожилых людей зимой часто связаны со страхом и неуверенностью при ходьбе на улице в гололед или в темное время суток. Лед, снежные заносы и неровная поверхность могут осложнить даже короткий поход в магазин или аптеку.
«К сожалению, это приводит к снижению подвижности, сокращению общения и, в долгосрочной перспективе, к более быстрому ухудшению здоровья. Пребывание на свежем воздухе необходимо как для тела, так и для духа, и мы рекомендуем по возможности совершать хотя бы короткие прогулки, – отметила Тийдо. – В качестве дополнительной меры предосторожности можно информировать близких о своих прогулках. Например, отправить сообщение: „Я вышел (вышла) на улицу и сообщу, когда вернусь“».
По словам Тийдо, такая предосторожность дает чувство безопасности как самому человеку, так и его близким. При передвижении с сопровождающим удержать равновесие поможет, если держать спутника под руку. Она также отметила, что популярностью пользуются противоскользящие накладки для обуви, поскольку их можно использовать с разной обувью. Купить такие накладки в зимний период можно во многих магазинах.
«Противоскользящие накладки – выбор многих, потому что их можно использовать с разной обувью. Они придают уверенности на обледенелой улице и значительно снижают риск падения», – сказала Тийдо, добавив, что накладки предназначены не только для пожилых, но и подходят людям всех возрастов, которые хотят передвигаться безопаснее в гололед.
Кроме того, существуют специальные наконечники с шипами, которые крепятся к костылям и тростям для лучшего сцепления с поверхностью и большей устойчивости. «Они особенно полезны, когда на дорогах много льда и снега. В помещении такой наконечник необходимо складывать, чтобы не повредить напольное покрытие», – подчеркнула Тийдо.
Тийдо посоветовала в гололед передвигаться спокойно и внимательно, делать шаги короче обычного и следить за прогнозом погоды. Если синоптики предупреждают о гололедице, стоит отнестись к этому серьезно и при необходимости попросить о помощи или отложить выход на улицу. «Важно не торопиться, планировать свои передвижения в соответствии с погодными условиями и использовать подходящие вспомогательные средства. Если человек готовится к выходу осознанно и воспринимает вспомогательное средство как естественную часть своего передвижения, а не как ограничение, ему будет гораздо проще и безопаснее зимой. Вспомогательные средства помогают сохранять свободу передвижения в течение всего года», – подытожила Тийдо.