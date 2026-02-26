Весна идет - дорога в ямах: латвийских автоводителей предупредили о грядущей опасности
Фото: LETA
Все, приехали!
Полезные советы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, при переменчивых погодных условиях, когда температура воздуха колеблется выше и ниже нуля, а также в период оттепели с осадками, в изношенном асфальтобетонном покрытии может усиленно образовываться ямы. В ближайшие недели синоптики прогнозируют оттепель, быстрее всего она затронет южные и приморские регионы. Это означает, что в Курземе, Земгале и рижском регионе образование ям может начаться уже на этой неделе.

Водителей призывают сообщать об опасных для движения ямах на государственных автодорогах, звоня на круглосуточный бесплатный информационный телефон Latvijas Valsts ceļi - 80005555.

Зимой опасные для движения ямы заделываются с применением технологии холодного асфальта, подходящей для зимних погодных условий. С наступлением подходящих условий, когда покрытие подсохнет и температура воздуха повысится, обслуживающие организации проведут массовый ремонт всех ям.

Опасными для движения считаются такие ямы в асфальтовом покрытии, площадь которых превышает 0,1 м² (например, размером 20×50 см) и глубина которых более 5 см.

Сроки устранения опасных для движения ям:

  • на дорогах класса содержания A — 24 часа;
  • на дорогах класса содержания B — пять суток;
  • на дорогах класса содержания C — неделя;
  • на дорогах класса содержания D — две недели.

В отдельных местах уже зафиксировано усиленное образование трещин и ям в асфальтовом покрытии. При необходимости на этих участках будет снижена разрешенная скорость движения.

Участки в окрестностях Риги, где из-за оттепели образуются ямы:

  • Таллинское шоссе (A1) на начальном участке перед Балтэзерсом;
  • на путепроводе через Таллинское шоссе в Адажи (A1/V46);
  • на Рижской окружной дороге (A4) (Балтэзерс — Саулкалне) на следующих участках:

- на путепроводе через Видземское шоссе (A2),
- на мосту через Малую Юглу,
- на путепроводе через Даугавпилсское шоссе (A6);

  • на Рижской окружной дороге (A5) (Саласпилс — Бабите) между Бауским шоссе (A7) и Елгавским шоссе (A8), а также на путепроводе A5 через Елгавское шоссе (A8);
  • на Елгавском шоссе (A8) в Яунолайне;
  • в Яунмарупе на путепроводе дороги Рига — Яунмарупе (P132).

Участки в Курземе, где образуются ямы:

  • на мосту через Венту на маршруте объездной дороги Кулдиги (P118);
  • на участке от Приекуле до границы с Литвой (P114);
  • на Лиепайском шоссе (A9) в Гробине.
     

Темы

