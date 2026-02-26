Из-за принятых ЕС мер в минувшем году погибли тысячи африканцев и азиатов

Хотя число погибших на миграционных маршрутах сократилось до 7667 в 2025 году по сравнению почти с 9200 в 2024 году — поскольку меньше людей предпринимали опасные нелегальные поездки, особенно через Америку, — это снижение отражает ограниченный доступ к информации и нехватку финансирования, которые затруднили отслеживание смертей, отметила организация.