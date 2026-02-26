Из-за принятых ЕС мер в минувшем году погибли тысячи африканцев и азиатов
Почти 8000 человек погибли или пропали без вести в прошлом году на опасных миграционных маршрутах, таких как путь через Средиземное море и район Африканского Рога, однако реальное число жертв, вероятно, значительно выше, поскольку сокращение финансирования повлияло на доступ гуманитарных организаций и мониторинг смертей, сообщило агентство ООН.
Как пишет Reuters, легальные пути миграции сокращаются, что толкает все больше людей в руки контрабандистов. Об этом заявила Международная организация по миграции, отмечая, что Европа, США и другие регионы усиливают контроль и активно инвестируют в меры сдерживания.
«Продолжающаяся гибель людей на миграционных маршрутах — это глобальный провал, который мы не можем считать нормой», — говорится в заявлении генерального директора Международной организации по миграции Эми Поуп, опубликованном в четверг.
«Эти смерти не являются неизбежными. Когда безопасные пути недоступны, люди вынуждены отправляться в опасные путешествия и попадать в руки контрабандистов и торговцев людьми. Мы должны действовать сейчас, чтобы расширить безопасные и регулярные маршруты и обеспечить защиту нуждающимся людям независимо от их статуса».
Хотя число погибших на миграционных маршрутах сократилось до 7667 в 2025 году по сравнению почти с 9200 в 2024 году — поскольку меньше людей предпринимали опасные нелегальные поездки, особенно через Америку, — это снижение отражает ограниченный доступ к информации и нехватку финансирования, которые затруднили отслеживание смертей, отметила организация.
Базирующаяся в Женеве организация входит в число гуманитарных структур, пострадавших от значительного сокращения финансирования со стороны США, что вынудило ее свернуть или закрыть программы, что, по ее словам, серьезно скажется на мигрантах.
Морские маршруты остаются одними из самых смертоносных: по меньшей мере 2108 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море в прошлом году и 1047 — на атлантическом маршруте к испанским Канарским островам.
Около 3000 смертей мигрантов зафиксировано в Азии, более половины из них — граждане Афганистана, а 922 человека погибли при пересечении района Африканского Рога из Йемена в государства Персидского залива, что значительно больше, чем годом ранее. Почти все они были гражданами Эфиопии, многие погибли в трех массовых кораблекрушениях.
Эта тенденция продолжилась и в 2026 году: по данным Международной организации по миграции, к 24 февраля число погибших мигрантов в Средиземном море достигло 606 человек.
