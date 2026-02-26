Четверть жителей Латвии мечтают о погашении долгов. Что делать с этой финансовой нестабильностью?
Четверть жителей Латвии называют своей главной финансовой целью не инвестиции и не рост доходов, а банальное погашение долгов. При этом треть за последний год не смогла отложить ни евро, а у каждого пятого нет даже минимальной финансовой подушки. Вопрос уже не в том, о чем мы мечтаем, а в том, почему финансовая стабильность для многих по-прежнему остается теорией.
Исследование финансового благополучия за 2025 год, проведенное Kantar Emor в сотрудничестве с IPF Digital, показывает, что 34% жителей Латвии за последний год не сделали никаких накоплений, а у 23% отсутствуют финансовые резервы. При этом 26% в качестве главной финансовой цели называют погашение долгов, а 23% — создание накоплений на случай чрезвычайных ситуаций. Это свидетельствует о том, что приоритетом общества сейчас являются безопасность и стабильность, а не долгосрочный рост.
В свою очередь, опрос населения, проведенный Norstat в январе 2026 года по заказу IPF Digital, показывает, что 31% планируют ремонт жилья, 28% — крупное путешествие, а 23% еще не приняли решения относительно значимых финансовых шагов. Это отражает одновременно наличие конкретных целей и осторожную выжидательную позицию.
«Мы видим, что у людей есть цели — как связанные с безопасностью, так и с крупными покупками. Однако проблема чаще заключается не в отсутствии желания, а в отсутствии четкого плана действий. Как только цель превращается в конкретную сумму и регулярное действие, она становится гораздо более реальной», — отмечает руководитель IPF Digital Latvia Томс Ванданс.
Эксперты подчеркивают: чтобы финансовые цели не остались лишь намерениями, важно соблюдать несколько принципов.
Во-первых, начать с финансовой подушки безопасности. Прежде чем планировать крупные покупки или инвестиции, необходимо создать резерв в размере не менее 3–6 месяцев расходов. Это снижает риск того, что непредвиденные траты нарушат планы.
Во-вторых, цель должна быть конкретной и измеримой. Четко определенная сумма и срок помогают сохранять мотивацию и отслеживать прогресс.
В-третьих, накопления рекомендуется автоматизировать. Регулярный перевод средств на отдельный счет помогает избежать импульсивных расходов и превращает сбережения в привычку.
В-четвертых, важно расставить приоритеты. Если одновременно планируются ремонт, путешествие и инвестиции, следует оценить, что на данном этапе жизни является наиболее важным.
С аналитической точки зрения жители Латвии понимают, каких целей хотят достичь, однако ключевой вызов заключается в дисциплине и системности. Тот факт, что регулярно откладывает средства лишь около трети общества, говорит не о нехватке знаний, а о проблеме привычек. Финансовые цели чаще всего не достигаются из-за отсутствия четкого плана, чрезмерно оптимистичных ожиданий или решений, принятых под влиянием эмоций.
Разница между намерением и результатом зачастую проста — есть ли у цели конкретный план действий. У тех, кто разбивает финансовые задачи на понятные шаги, устанавливает сроки и внедряет автоматические накопления, шансы на успех существенно выше.
Финансовое планирование — это не разовое решение, а привычка. И именно привычки, а не разовые обещания самому себе, в долгосрочной перспективе определяют финансовую стабильность.