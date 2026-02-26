Четверть жителей Латвии мечтают о погашении долгов. Что делать с этой финансовой нестабильностью?

Исследование финансового благополучия за 2025 год, проведенное Kantar Emor в сотрудничестве с IPF Digital, показывает, что 34% жителей Латвии за последний год не сделали никаких накоплений, а у 23% отсутствуют финансовые резервы. При этом 26% в качестве главной финансовой цели называют погашение долгов, а 23% — создание накоплений на случай чрезвычайных ситуаций. Это свидетельствует о том, что приоритетом общества сейчас являются безопасность и стабильность, а не долгосрочный рост.