В Вильнюсе вновь пройдет крупнейший в Европе фестиваль ремесел - ярмарка Казюкаса

Для жителей Латвии это практически идеальный формат уикенда: несколько часов на машине или автобусе — и вы уже гуляете по пятикилометровому маршруту ярмарки, который проходит через старый город и центр Вильнюса. Более 1200 мастеров и производителей из Литвы и соседних стран заполняют улицы лавками с керамикой, текстилем, деревянной утварью, украшениями, медом, сырами и традиционной выпечкой.