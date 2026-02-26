В Вильнюсе вновь пройдет крупнейший в Европе фестиваль ремесел - ярмарка Казюкаса
Если вы ищете идею для короткого, но яркого весеннего путешествия, стоит посмотреть в сторону Вильнюса. С 6 по 8 марта литовская столица принимает ярмарку Святого Казимира (Казюкаса). Это старейший и один из крупнейших ремесленных фестивалей Европы, который на три дня превращает центр города в живой музей традиций под открытым небом.
Для жителей Латвии это практически идеальный формат уикенда: несколько часов на машине или автобусе — и вы уже гуляете по пятикилометровому маршруту ярмарки, который проходит через старый город и центр Вильнюса. Более 1200 мастеров и производителей из Литвы и соседних стран заполняют улицы лавками с керамикой, текстилем, деревянной утварью, украшениями, медом, сырами и традиционной выпечкой.
История ярмарки уходит в XVII век — изначально это была традиция чествования Святого Казимира. Сегодня же это масштабный городской фестиваль, где ремесло сочетается с концертами, уличной музыкой и выступлениями фольклорных коллективов. Атмосфера — не музейная, а живая: здесь шумно, ароматно, многолюдно и очень по-весеннему.
Будут работать открытые мастерские — можно понаблюдать за кузнецами, резчиками по дереву, ювелирами и даже попробовать себя в старинных ремеслах.
Отдельный гастрономический аргумент «за» — знаменитый литовский пирог «šakotis», который готовят прямо на месте. Плюс традиционные соломенные украшения «sodai», внесенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и яркие «verba» — символ самой ярмарки.
Для латвийских путешественников это шанс совместить культурный туризм, шопинг ручной работы и атмосферу большого европейского праздника — без перелетов и сложной логистики. Вильнюс в эти дни особенно красив, а ярмарка Казюкаса — веская причина выбраться из рутины и устроить себе по-настоящему насыщенные выходные.
