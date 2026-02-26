В пятницу потеплеет, но возможны дожди и туман

В пятницу в Латвии будет в основном облачно, местами ожидается дождь, возможен ледяной дождь. В утренние часы туман местами ухудшит видимость. В начале дня будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, порывами до 15-16 метров в секунду в прибрежных районах. Температура воздуха в течение дня повысится до +1...+ 5 градусов.