Не остановился, превысил, не знал язык: в чем провинились депутаты Сейма

Клявиня вошла в Сейм вместо политика партии «За стабильность!» Виктора Пучки, который покинул парламент после того, как депутаты выразили сомнения в том, соответствует ли его знание государственного языка требованиям закона, и решили направить его на проверку языка, о успешной сдаче которой сообщено не было. Проверку владения государственным языком проводит Государственное агентство развития образования. После избрания в Сейм Клявиня не присоединилась к парламентской фракции «За стабильность!».