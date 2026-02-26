Не остановился, превысил, не знал язык: в чем провинились депутаты Сейма
С 1 сентября прошлого года по 8 января этого года несколько депутатов Сейма были административно наказаны за нарушения правил дорожного движения, а также применены санкции за несоблюдение требований к владению государственным языком и за нарушение Закона об обороте оружия, свидетельствуют данные Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
Депутат Артур Бутанс (NA) был наказан за нарушение правил дорожного движения — он не остановился у знака Stop. Давиc Мартиньш Даугавиетис (JV) оштрафован за несоблюдение требований предписывающих дорожных знаков, а Зане Скуине-Рубене (JV) вынесено предупреждение за движение по крайней левой полосе или по трамвайным путям попутного направления в случаях, когда это не разрешено.
Депутаты Илзе Индриксоне (NA) и Линда Матисоне (AS) нарушили правила дорожного движения, превысив разрешенную скорость в различной степени. Гунару Кутрису (ZZS) вынесено предупреждение за превышение скорости в населенном пункте или жилой зоне.
Независимому депутату Елене Клявине, избранной в Сейм по списку «За стабильность!», назначен денежный штраф за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, если нормативные акты предусматривают использование государственного языка.
Клявиня вошла в Сейм вместо политика партии «За стабильность!» Виктора Пучки, который покинул парламент после того, как депутаты выразили сомнения в том, соответствует ли его знание государственного языка требованиям закона, и решили направить его на проверку языка, о успешной сдаче которой сообщено не было. Проверку владения государственным языком проводит Государственное агентство развития образования. После избрания в Сейм Клявиня не присоединилась к парламентской фракции «За стабильность!».
В свою очередь, Дидзис Шмитс оштрафован за нарушение правил оборота газового и сигнального оружия либо боеприпасов к нему.
Майя Арманева (LPV) наказана за нарушение закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Ранее сообщалось, что Арманева выбрала помощником депутата своего спутника жизни Мариса Межалса. Депутату назначен штраф в размере 100 евро, который уже уплачен.