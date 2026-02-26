Общий бюджет пары: как договориться о деньгах без ссор

Прежде чем составлять таблицы или открывать приложение для бюджета, важно просто поговорить. Не о том, кто тратит «правильно» или «неправильно», а о том, что деньги значат для каждого. Для одного это безопасность, для другого — свобода или возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас.