В Риге прекращают бессрочную аренду части муниципальных квартир - что нужно знать арендаторам?

Договоры аренды планируется заключать сроком на пять лет. Если у арендатора имеется задолженность по платежам, связанным с использованием жилья, более чем за два месяца, договор будет заключаться на шесть месяцев. Если на момент заключения договора в жилом помещении выявлено самовольное строительство, договор будет заключаться на один год.