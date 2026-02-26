В Риге прекращают бессрочную аренду части муниципальных квартир - что нужно знать арендаторам?
Рижская дума приняла решение отказаться от бессрочных договоров аренды части муниципальных квартир и заключать их сроком на пять лет, установив новые правила и дополнительные обязанности для арендаторов.
Сегодня Рижская дума поддержала прекращение бессрочных договоров аренды муниципальных квартир, предусматривая их заключение сроком на пять лет. Новые правила определяют порядок и условия заключения договоров аренды помещений, которые возможно отчуждать. Также установлены сроки, на которые должны заключаться договоры.
Правила касаются жилых помещений, сданных в аренду до начала приватизации жилых домов — до 25 июля 1995 года. Таких помещений насчитывается около 3500, и в соответствии с законом о отчуждении имущества публичного лица арендаторы по прежнему могут приобрести их в собственность.
Согласно ранее действовавшей практике, с арендаторами заключались бессрочные договоры.
Правила запрещают передачу жилого помещения в субаренду. Также они устанавливают для арендатора различные обязанности, например поддерживать жилье в надлежащем состоянии, за свои средства выполнять текущий ремонт, устанавливать счетчики, оформлять страхование гражданско правовой ответственности и выполнять другие требования.
Договоры аренды планируется заключать сроком на пять лет. Если у арендатора имеется задолженность по платежам, связанным с использованием жилья, более чем за два месяца, договор будет заключаться на шесть месяцев. Если на момент заключения договора в жилом помещении выявлено самовольное строительство, договор будет заключаться на один год.
Агентство LETA ранее сообщало, что в Риге разработан новый порядок арендной платы за муниципальные квартиры, предусматривающий, что с июля следующего года самоуправление начнет взимать плату за аренду своих квартир, чего ранее не делалось.