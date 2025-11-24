В Риге впервые введут плату за аренду муниципальных квартир: до 85 евро в месяц

Кроме того, если изначально для части арендаторов квартир оценивалось, есть ли у них статус малозащищенного лица, чтобы освободить их от арендной платы, то при продлении договоров аренды квартир это повторно не проверялось. В отличие от других самоуправлений, Рижское самоуправление не лишало предоставленного жилья тех лиц, которые утратили статус малозащищенных, и не будет делать этого в дальнейшем, отмечает политик.