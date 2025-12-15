Большая часть бельгийцев опасается отдавать Украине замороженные в их стране российские деньги

На фоне этих дискуссий 12 декабря послы Европейского союза приняли решение о бессрочном продлении замораживания российских активов, находящихся в Европе. В Брюсселе подчеркивают, что вопрос так называемого репарационного займа для Украины на основе этих средств не будет решаться без согласия Бельгии. И это несмотря на то, что формально для принятия подобного решения в ЕС достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов.