Большая часть бельгийцев опасается отдавать Украине замороженные в их стране российские деньги
Две трети бельгийцев выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поддерживая позицию премьер-министра Барта Де Вевера. В Бельгии заморожено 183 миллиарда евро российских средств.
Большинство жителей Бельгии поддерживают позицию премьер-министра страны Барта Де Вевера, который выступает против использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Grand Baromètre, проведенного RTL info совместно с IPSOS и газетой Le Soir.
С начала войны в Украине около 183 миллиардов евро российских активов заморожены в бельгийской финансовой компании Euroclear. В преддверии европейского саммита, который состоится на следующей неделе, Еврокомиссия и ряд стран Европейского союза усилили давление на Бельгию, добиваясь разблокирования этих средств для поддержки Украины. Однако внутри самой страны такая идея вызывает серьезное сопротивление.
Согласно результатам опроса, 67 процентов бельгийцев считают, что правительство не должно соглашаться на передачу замороженных российских активов Украине. Таким образом, они полностью разделяют позицию Барта Де Вевера, который уже несколько недель публично выступает против этого шага. Основной аргумент противников — опасения системных рисков для финансовой стабильности Бельгии, поскольку именно на ее территории сосредоточена наибольшая часть этих средств.
Лишь 22 процента опрошенных поддерживают идею использования российских активов для финансирования помощи Украине, а 11 процентов заявили, что не интересуются данным вопросом.
Примечательно, что в региональном разрезе позиции жителей страны оказались достаточно схожими. В Валлонии с премьером согласны 62 процента респондентов, во Фландрии — 71 процент, в Брюсселе — 56 процентов. При этом именно фламандцы наиболее резко выступают против размораживания российских активов.
На фоне этих дискуссий 12 декабря послы Европейского союза приняли решение о бессрочном продлении замораживания российских активов, находящихся в Европе. В Брюсселе подчеркивают, что вопрос так называемого репарационного займа для Украины на основе этих средств не будет решаться без согласия Бельгии. И это несмотря на то, что формально для принятия подобного решения в ЕС достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов.