Говорят, что 120 евро в месяц хватит на жизнь! Как иностранцев заманивают в Латвию и оставляют без виз и денег

Агенты по привлечению студентов обещают им стопроцентное одобрение визы, утверждают, что для жизни в Латвии достаточно 120 евро в месяц, а также подчеркивают возможность одновременно учиться и работать, что якобы доступно не во всех странах Европы. Число иностранных студентов в Латвии за последние десять лет значительно выросло, при этом в основном за счет граждан третьих стран. Самую крупную группу иностранных студентов составляют граждане Индии - за десять лет их число увеличилось на 66% почти до 3500 человек. Никакой статистики о том, сколько из них параллельно учебе также работают, нет, однако Государственная трудовая инспекция во время рейдов все чаще выявляется случаи, когда студенты работают без договора, соответствующего графика и легальной оплаты труда.