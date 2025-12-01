Получить диплом - и бежать! Иностранные студенты не хотят оставаться в Латвии после окончания учебы

По мнению исследователей, чтобы привлечь иностранных студентов и побудить их остаться в Латвии после учебы, необходимы целенаправленные меры поддержки - больше возможностей для изучения латышского языка, инициативы по социализации и профессиональной интеграции, а также более тесное сотрудничество между университетами и работодателями. Такие шаги, по их мнению, помогут укрепить чувство принадлежности к стране и будут способствовать удержанию в ней высококвалифицированных специалистов.