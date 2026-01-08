"У латышей впереди пустота": известный деятель культуры пустился в печальные размышления
Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис в социальной сети X поделился печальными размышлениями о судьбе Латвии. По его мнению, латышей впереди ничего хорошего не ждет.
«В Рижском роддоме сейчас рождается в лучшем случае 10 (!!!) детей в день. Из них латыши — лишь часть. Остальные — русские, украинцы, также пакистанцы чуть ли не через день. Образно говоря — это финиш», — пишет Алвис Херманис.
По его мнению, государственное управление делает все возможное, чтобы экономика страны продолжала стагнировать и, как следствие, деградировать и отставать от других.
«Также и существующие партии не заинтересованы что либо менять. Ринкевич не даст соврать. Он хорошо демонстрирует и показывает пример, что правильная тактика в любой ситуации — это ничего не делать», — отмечает Херманис.
«На этот раз и деятели культуры и искусства не будут на стороне народа. Они либо куплены, либо трусливы — здесь не будет как тогда, во время Атмоды, когда они звонили в колокола и били в барабаны. Латышей впереди ждет — Пустота. Или Ничто».
Херманис предупреждает, что этой осенью может быть последний шанс что-то спасти.
«Моей собственной жизни ничего не угрожает. Я реализовавшийся в профессии мужчина, обеспеченный, отец семерых детей, счастлив в личной жизни и во всем остальном. Но я вижу и чувствую, что с нашей землей и народом все будет совсем нехорошо. Я был бы рад ошибаться. Но, к сожалению, за всю жизнь интуиция меня еще ни разу не подводила», — заключил он.
