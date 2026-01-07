Польша отменила особое отношение к украинским беженцам, приравняв их к обычным мигрантам
Польское правительство официально объявило, что не планирует продлевать действие временной защиты для украинцев в ее нынешнем виде после 4 марта 2026 года. Вместо этого украинцев будут переводить на общие правила легализации, действующие для других иностранцев.
Как сообщают украинские СМИ, в Министерстве внутренних дел и администрации Польши подчеркнули, что это было временное решение для "чрезвычайной ситуации", которая сейчас стабилизировалась.
Президент Польши Кароль Навроцкий так охарактеризовал новую политику: "Украинцы должны иметь такие же права, как и другие иностранцы в Польше".
Переход на Карту временного пребывания (Karta czasowego pobytu) — это шаг к стабильности для украинцев, полагают СМИ. В отличие от временной защиты, которая зависит от политических решений и может быть отменена в любой момент, Карта — это стандартный европейский документ резидента. Она дает право свободно путешествовать по странам Шенгена (до 90 дней), открывает доступ к кредитованию и является первым шагом к получению гражданства в будущем.
