Польша отменила особое отношение к украинским беженцам, приравняв их к обычным мигрантам

Переход на Карту временного пребывания (Karta czasowego pobytu) — это шаг к стабильности для украинцев, полагают СМИ. В отличие от временной защиты, которая зависит от политических решений и может быть отменена в любой момент, Карта — это стандартный европейский документ резидента. Она дает право свободно путешествовать по странам Шенгена (до 90 дней), открывает доступ к кредитованию и является первым шагом к получению гражданства в будущем.