Бывший владелец латвийского банка, будучи в бегах, выдавал себя за украинского беженца

Антонов после открытия на него уголовного дела о растрате бежал сначала в Великобританию, а затем в Россию: там он тоже получил срок в два с половиной года — за то, что присвоил из банка "Советский" 150 миллионов рублей (два миллиона евро). По данным российских СМИ, на родине Антонов активно сотрудничал со следствием и давал показания по резонансным в России делам. А потом, в 2023-м году, банкир исчез прямо из своего особняка на Рублевке под Москвой. Его отец написал в полицию заявление о похищении и возможно, убийстве мужчины, а затем просил Вильнюсский окружной суд признать сына умершим.