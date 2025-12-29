Бывший владелец латвийского банка, будучи в бегах, выдавал себя за украинского беженца
Задержанный во Франции российский банкир Владимир Антонов, совладелец ныне ликвидированного литовского банка Snoras, а также закрытого латвийского Krājbanka, выдавал себя за... украинского беженца.
Как пишет "Радио Свобода", в ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил бывших владельцев Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы по восьми статьям, в том числе за растрату средств банка. Обоим банкирам решением суда было предписано выплатить 375,18 млн евро компенсации ущерба вкладчикам банка.
Антонов после открытия на него уголовного дела о растрате бежал сначала в Великобританию, а затем в Россию: там он тоже получил срок в два с половиной года — за то, что присвоил из банка "Советский" 150 миллионов рублей (два миллиона евро). По данным российских СМИ, на родине Антонов активно сотрудничал со следствием и давал показания по резонансным в России делам. А потом, в 2023-м году, банкир исчез прямо из своего особняка на Рублевке под Москвой. Его отец написал в полицию заявление о похищении и возможно, убийстве мужчины, а затем просил Вильнюсский окружной суд признать сына умершим.
Однако через два года, в декабре 2025 года Антонов нашелся живым во Франции. Как выяснилось, там он жил по поддельным документам: выдавал себя за гражданина Украины и даже, как беженец, просил убежище от войны.
"9 декабря его задержали во Франции и в настоящее время начаты процедуры выдачи на основании европейского ордера на арест", — рассказала генпрокурор Литвы Нида Грюнскене. В Генпрокуратуре Латвии Настоящему времени сказали, что они информированы о задержании банкира, и будут решать, как действовать дальше.
История краха банка Snoras была одной из самых громких афер в банковском секторе стран Балтии. В Латвии, где действовал дочерний банк Snoras, Latvijas Krājbanka, суд в 2021 году также приговорил Антонова к 6 годам лишения свободы и конфискации имущества. Осенью 2011 года в банк выстроились очереди вкладчиков, которые пытались забрать свои деньги. Они говорили, что "очень верили банку, но оказалось, что никому нельзя верить!" Аналогичные потери понесли и вкладчики банка в Литве.
Мелким латвийским вкладчикам, у которых в банке было до 100 тысяч евро, деньги в итоге вернули из государственного гарантийного фонда. Но крупные вкладчики понесли потери, которые вернуть не смогли. Одним из самых известных вкладчиков Krājbanka был композитор Раймонд Паулс: он потерял почти миллион евро личных сбережений.