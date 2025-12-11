Бывший совладелец Latvijas krājbanka задержан во Франции по требованию Литвы

В 2015 году британские суды приняли решение об экстрадиции проживавших в то время в Лондоне Антонова и Баранаускаса в Литву, но последний покинул страну и уехал в Россию, где получил убежище. В марте 2018 года литовские прокуроры, готовясь к заочному судебному разбирательству, уведомили Генеральную прокуратуру России о выдвинутых против Антонова и Баранаускаса обвинениях, но Россия отказалась их выдать.