Холодильник почти каждого после Нового года.
Полезные советы
Сегодня 19:42
Праздники закончились, а еда осталась: что выкинуть, что съесть, что заморозить
1 января холодильник обычно живет своей жизнью: салаты «еще нормальные», соусы «жалко выбрасывать», а колбаса смотрит так, будто вы ей что-то должны. Чтобы не превратить ближайшие выходные в марафон доедания, достаточно одного короткого ревизионного захода: что выкинуть без сомнений, что срочно съесть, а что превратить в нормальную еду.
«Красная зона»: выбросить без сомнений
Если есть сомнения — это уже ответ.
- салаты с майонезом, которые стоят «не первый день»;
- блюда, которые «пахнут странно», «слегка кислят» или изменили цвет;
- открытые соусы/сметана/майонез, если не помните, когда открыли;
- нарезки, которые подсохли, потемнели, стали липкими.
«Желтая зона»: съесть в ближайшие 24–48 часов
Это нормальные продукты, которым просто пора.
- готовое мясо/рыба, запеченные блюда;
- нарезанные овощи, отварные продукты;
- открытые молочные продукты, творог, йогурт;
- десерты с кремом.
Лайфхак: поставьте эти продукты «на уровень глаз». Внизу холодильника жизнь обычно заканчивается.
«Зеленая зона»: можно оставить, но наведите порядок
- яйца, сыр, масло, варенье, соленья;
- целые овощи, фрукты;
- напитки, закрытые продукты.
Как превратить «остатки» в нормальную еду
Чтобы не есть «салат+хлеб» три дня подряд, соберите из остатков 3 понятных решения:
Суп/бульон-перезагрузка. Остатки мяса + овощи + любая крупа/лапша — и у вас нормальная еда без ощущения «доедаю праздники».
Омлет/запеканка-спасатель. Яйца + остатки сыра/ветчины/овощей — и все странные кусочки становятся одной приличной тарелкой.
Сэндвичи под контроль. Если уж хочется «быстро и вкусно», сделайте это осознанно: хлеб + белок (мясо/сыр/рыба) + овощи. Соусы — по минимуму, иначе холодильник снова победит.
Три хитрости
- Одно блюдо — один день. Не держите в холодильнике пять контейнеров «по чуть-чуть». Выберите один, съешьте, следующий — завтра.
- Заморозка — это не слабость. Если понимаете, что не успеете, лучше убрать часть в морозилку, чем потом рисковать самочувствием.
- План на завтра решает все. Запишите одну фразу: «На обед — суп/омлет/рыба с овощами». Когда есть план, рука меньше тянется к «ну еще ложечку салатика».