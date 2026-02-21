Всем детям из Кулдигского края сделают неплохой подарок к лету
Все дети, чье задекларированное (официально зарегистрированное) место жительства находится в Кулдигском крае , имеют право в 2026 году получить оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита.
В течение последних пяти лет Кулдигский край входит в число регионов с самой высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом — 90,8 случая на 100 000 жителей.
Прививку могут получить дети в возрасте от одного до 18 лет, если их задекларированное место жительства находится в эндемичной по клещевому энцефалиту зоне. Планирование и проведение вакцинации осуществляет семейный врач, чья основная практика расположена на соответствующей территории. Если ребенок зарегистрирован в эндемичной территории, но практика его семейного врача находится за её пределами, вакцинацию следует провести у другого семейного врача — того, чья практика располагается в одной из эпидемических территорий.
По мере приближения сезона активности клещей важно своевременно уделять внимание мерам предосторожности и профилактики, особенно вакцинации против клещевого энцефалита, чтобы снизить риск заражения для себя и своих детей.
Сезон активности клещей начинается, когда сходит снег и температура воздуха превышает +3+5 градусов. Обычно он длится с начала апреля до конца октября, но при благоприятных метеорологических условиях может быть длиннее — начаться раньше и продолжаться дольше. Поэтому важно привиться от клещевого энцефалита уже сейчас, чтобы к началу сезона у организма было время сформировать защиту от болезни.
Кроме того, отправляясь на природу, следует носить подходящую одежду, чтобы уменьшить вероятность попадания клещей на кожу, а также использовать репелленты от клещей. Во время прогулки периодически проверяйте одежду на наличие клещей. Чаще всего они обнаруживаются в области лодыжек.