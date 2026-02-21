Всем детям из Кулдигского края сделают неплохой подарок к лету

Прививку могут получить дети в возрасте от одного до 18 лет, если их задекларированное место жительства находится в эндемичной по клещевому энцефалиту зоне. Планирование и проведение вакцинации осуществляет семейный врач, чья основная практика расположена на соответствующей территории. Если ребенок зарегистрирован в эндемичной территории, но практика его семейного врача находится за её пределами, вакцинацию следует провести у другого семейного врача — того, чья практика располагается в одной из эпидемических территорий.