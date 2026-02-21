"Надо продолжать оказывать давление": в Эстонии крайне недовольны нерасторопностью Латвии
В Эстонии считают, что Латвия медленно строит свою часть железнодорожной магистрали Rail Baltica. Но ничего поделать с этим не могут. Остаются только уговоры.
Как сообщает эстонский общественный вещатель rus.err.ee, на этой неделе министр транспорта Латвии Атис Швинка заявил, что стоимость строительство 45-километрового отрезка железной дороги Rail Baltica до литовской границы составляет примерно 520 млн евро.
"Строительство одного километра железнодорожной насыпи обойдется примерно в 11,5 млн евро. Эта сумма не включает электрификацию и системы сигнализации, а также необходимые материалы. Кроме того, в расчет не входит надзор за проектом", – сказал министр транспорта Латвии.
В Эстонии такой же участок основания железной дороги обойдется гораздо дешевле.
"В Эстонии, согласно заключенным договорам, километр основания железной дороги можно построить за 7-8 млн евро", – сказал председатель правления RB Estonia Анвар Салометс.
В Латвии в этом году на строительство железнодорожной магистрали будет выделено гораздо меньше средств, чем в Эстонии и Литве и пока говорится лишь о строительстве перегона Миса – литовская граница. О строительстве полотна до эстонской границе не говорится. Можно ли поставить крест на том, что магистраль будет готова к 2030 году, как утверждалось ранее?
"Следует продолжать оказывать давление, на европейском уровне было дано обещание, что железная дорога будет построена к этому времени, мы со своей стороны выполним его. Давление на Латвию оказывают и литовцы. Финны заинтересованы в том, чтобы трасса проходила через Эстонию, того же мнения придерживаются литовцы и поляки. Все заинтересованы в том, чтобы эта железная дорога была построена", – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.