"Надо продолжать оказывать давление": в Эстонии крайне недовольны нерасторопностью Латвии

"Следует продолжать оказывать давление, на европейском уровне было дано обещание, что железная дорога будет построена к этому времени, мы со своей стороны выполним его. Давление на Латвию оказывают и литовцы. Финны заинтересованы в том, чтобы трасса проходила через Эстонию, того же мнения придерживаются литовцы и поляки. Все заинтересованы в том, чтобы эта железная дорога была построена", – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.