Латвия изменила приоритеты в реализации проекта Rail Baltica
Подрядчики по проекту железнодорожной магистрали Rail Baltica в Латвии получили разрешение начать строительные работы на участке протяженностью 30-35 км, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 финансовый директор совместного предприятия стран Балтии AО RB Rail Ояр Даугавиетис.
Он отметил, что из примерно 50-55 км трассы Rail Baltica в Латвии, на которые уже выделено финансирование, подрядчику для начала строительных работ передано 30-35 км.
Латвия изменила приоритеты в реализации проекта и в настоящее время сосредоточилась на строительстве основной трассы, тогда как вначале велись работы по созданию Рижского кольца, который является технически самым сложным участком проекта.
"Но думаю, что рано или поздно мы дойдем и до Рижского кольца", - сказал Даугавиетис.
Финансовый директор RB Rail также выразил мнение, что Риге обязательно нужен еще один мост через Даугаву, поскольку пропускная способность имеющегося железнодорожного моста, скорее всего, не сможет обеспечить необходимую интенсивность движения.
Он также отметил, что в настоящее время для реализации проекта странам Балтии доступны около 4,5 млрд евро: Латвии - 1,5 млрд евро, Литве - 1,6 млрд евро, Эстонии - 1,2 млрд евро.
Даугавиетис сообщил, что в следующем плановом периоде ЕС в рамках инструмента по развитию транспортных соединений предусмотрены инвестиции в размере 51 млрд евро, тогда как в предыдущем периоде - 25 млрд евро. "Мы прогнозируем, что в следующем периоде до 2034 года Rail Baltica сможет получить в два раза больше финансирования, чем до сих пор", - сказал он.
