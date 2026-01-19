Латвия изменила приоритеты в реализации проекта Rail Baltica

Даугавиетис сообщил, что в следующем плановом периоде ЕС в рамках инструмента по развитию транспортных соединений предусмотрены инвестиции в размере 51 млрд евро, тогда как в предыдущем периоде - 25 млрд евро. "Мы прогнозируем, что в следующем периоде до 2034 года Rail Baltica сможет получить в два раза больше финансирования, чем до сих пор", - сказал он.