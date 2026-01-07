После травмы рабочего на строительстве Rail Baltica начат уголовный процесс
Государственная полиция начала уголовный процесс после инцидента на строительной площадке Rail Baltica у Центрального вокзала Риги, где рабочий получил травму.
Государственная полиция (ГП) начала уголовный процесс в связи с инцидентом, в результате которого на строительном объекте Rail Baltica на территории Центрального железнодорожного вокзала Риги была получена производственная травма, выяснило агентство LETA.
Уголовный процесс начат в соответствии с 13-й главой Уголовного закона — о преступных деяниях против здоровья человека, сообщили в Государственной полиции. В сотрудничестве с Государственной инспекцией труда (VDI) будут назначены экспертизы для установления того, соблюдались ли требования охраны труда. В VDI указали, что инспектор Рижского регионального подразделения получил задание обследовать данный строительный объект для выяснения обстоятельств. Осмотр объекта планируется провести в течение среды, сообщили в инспекции.
Ранее сообщалось, что во вторник на строительном объекте на улице Тимотея на ноги мужчине упала металлическая конструкция. В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что на месте происшествия помощь была оказана одному человеку, который в стабильном состоянии доставлен в медицинское учреждение.