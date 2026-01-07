После травмы рабочего на строительстве Rail Baltica начат уголовный процесс

Уголовный процесс начат в соответствии с 13-й главой Уголовного закона — о преступных деяниях против здоровья человека, сообщили в Государственной полиции. В сотрудничестве с Государственной инспекцией труда (VDI) будут назначены экспертизы для установления того, соблюдались ли требования охраны труда. В VDI указали, что инспектор Рижского регионального подразделения получил задание обследовать данный строительный объект для выяснения обстоятельств. Осмотр объекта планируется провести в течение среды, сообщили в инспекции.