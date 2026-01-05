В Эстонии в стадии строительства уже 103 км Rail Baltica, Латвия отстает

Как отметил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это позитивный сигнал. "Участок трассы в направлении Эстонии активно планируется, и это очень позитивная новость и для нас. Если посмотреть на карту, мы видим, что благодаря этому соединению Европа станет для нас гораздо доступнее. И я верю, что правительство Латвии будет действовать очень целенаправленно и успешно".