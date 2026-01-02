Строительство Rail Baltica продвигается: более 30 км уже в работе

EDzL и строитель магистрали ERB Rail подписали акт о начале строительных работ по следующим трем разрешениям на строительство 19,62 километра, и на этом участке можно будет начать работы по строительству основной трассы. Первоначально эти три разрешения на строительство будут использоваться для проведения основных работ, таких как вырубка леса, удаление пней и сканирование неразорвавшихся боеприпасов. Также будет построена железнодорожная насыпь" подъездные дороги, водопропускные трубы и водостоки.