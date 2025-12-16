Отчет об оптимизации расходов Rail Baltica не представлен спустя год

На прошлой неделе исполнился год с тех пор, как правительство одобрило сценарий строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica, постановив, что на первом этапе реализации проекта необходимо построить трассу от границы с Литвой до границы с Эстонией, станции в центре Риги и в аэропорту, их соединение и как минимум четыре региональные станции. Прошлым летом Государственный контроль опубликовал отчет, в котором указал, что расходы на проект Rail Baltica в Латвии могут достичь 9,6 млрд евро - почти в пять раз больше, чем предполагалось ранее. В декабре прошлого года расходы на реализацию первой очереди оценивались почти в 6,5 млрд евро, включая соединение со столицей, тогда как затраты на соединение с соседними странами, или основную трассу, планировались в размере 4,55 млрд евро.