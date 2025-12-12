Силиня назвала слухами заявления о том, что Латвия не будет строить участок Rail Baltica от Риги до Эстонии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что слухи о возможном отказе от строительства участка Rail Baltica от Риги до Эстонии не соответствуют действительности: проект остается приоритетом и обеспечен финансированием.
Спекуляции о том, что Латвия не будет строить участок железной дороги Rail Baltica от Риги до Эстонии, являются всего лишь слухами. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») во вторник в Риге после встречи с премьер-министрами Литвы и Эстонии.
Финансирование проекта Rail Baltica является общим приоритетом для всех трех стран Балтии, подчеркнула Силиня. «Цель — добиться максимальной поддержки проекта в следующем бюджете Европейского союза», — сказала она, добавив, что реализация проекта Rail Baltica станет одним из главных приоритетов Латвии в Совете министров стран Балтии в 2025 году.
Что касается 2026 года, то, по словам Силини, «денег на строительство сейчас достаточно, нужно просто продолжать строить».
По ее мнению, в Латвии проект вышел из стадии публичной полемики, которая не способствовала созданию положительного имиджа Rail Baltica в стране. У Латвии есть как средства ЕС, так и государственное финансирование для реализации проекта, подчеркнула Силиня. В то же время Силиня признала, что не всегда была довольна ценами, связанными с проектом. Тем не менее она уверена, что передача управления проектированием основной трассы компании Eiropas Dzelzceļa Līnijas выведет проект на новый уровень.
«Проекту была нужна более твердая рука, более строгий надзор. Теперь он направлен на верный путь», — сказала она.
Для финансирования сообщения с Эстонией рассматриваются различные варианты, в том числе государственно-частное партнерство в Латвии. «Но все слухи о том, что мы не будем строить участок до Эстонии, — это всего лишь слухи. Нам это сообщение необходимо», — подчеркнула Силиня.
В ответ на вопрос, обеспокоены ли в Эстонии и Литве тем, что строительство Rail Baltica в Латвии продвигается гораздо медленнее, премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что Латвия дала четкий сигнал о том, что активное планирование участка Rail Baltica Рига-Эстония уже ведется. «Для нас это позитивный сигнал», — сказал он. По словам Михала, Эстония доверяет правительству Силини в том, что оно успешно обеспечит выделение необходимых средств на участок Rail Baltica и его строительство.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, отвечая на тот же вопрос, сказала, что рада значительному прогрессу, достигнутому премьер-министром Латвии в реализации проекта. По ее словам, несколько лет назад опасения были, но теперь их нет. По словам Ругинене, Литва планирует завершить проект в 2030 году, и она выразила уверенность, что Латвия не будет сильно отставать.
Как сообщалось ранее, стоимость первого этапа Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро придется на Латвию. При этом за счет оптимизации технических решений можно сэкономить до 500 млн евро, возможна и другая экономия.
Согласно анализу экономической целесообразности, общая стоимость проекта в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.