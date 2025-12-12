Силиня назвала слухами заявления о том, что Латвия не будет строить участок Rail Baltica от Риги до Эстонии

По ее мнению, в Латвии проект вышел из стадии публичной полемики, которая не способствовала созданию положительного имиджа Rail Baltica в стране. У Латвии есть как средства ЕС, так и государственное финансирование для реализации проекта, подчеркнула Силиня. В то же время Силиня признала, что не всегда была довольна ценами, связанными с проектом. Тем не менее она уверена, что передача управления проектированием основной трассы компании Eiropas Dzelzceļa Līnijas выведет проект на новый уровень.