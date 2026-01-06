Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 21:33
Выпущено желтое предупреждение в связи с сильным снегопадом
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник вечером и в течение ночи во многих местах продолжится снегопад.
Вечером во вторник и предстоящей ночью во многих местах будет идти снег, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В восточной части страны снежный покров увеличится на пять-семь сантиметров. Во второй половине ночи осадки прекратятся.
Центр объявил желтое предупреждение о снеге, которое будет действовать до 3 часов ночи.