Выпущено желтое предупреждение в связи с сильным снегопадом
В Латвии

Выпущено желтое предупреждение в связи с сильным снегопадом

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник вечером и в течение ночи во многих местах продолжится снегопад.

Вечером во вторник и предстоящей ночью во многих местах будет идти снег, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточной части страны снежный покров увеличится на пять-семь сантиметров. Во второй половине ночи осадки прекратятся.

Центр объявил желтое предупреждение о снеге, которое будет действовать до 3 часов ночи.

