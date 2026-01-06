Пожары в Латвии за 8 лет унесли 612 жизней: цифры, от которых не по себе

В водоемах в этом году найдены тела двух погибших. В прошлом году утонули 108, в 2024 году - 102, в 2023 году - 116, в 2022 году - 94, в 2021 году - 100, в 2020 году - 122, в 2019 году - 96, а в 2018 году - 118 человек. Всего за эти годы ГПСС обнаружила 858 утонувших людей.