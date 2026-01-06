В Риге на одном из самых загруженных перекрестков уже давно не работает светофор - почему его нельзя починить?
Из-за неисправного светофора в Риге на перекрестке улиц Мукусалас и Баускас возникают опасные ситуации, убедилось агентство LETA.
На этом перекрестке уже длительное время не работает светофор. Согласно установленным дорожным знакам, главной дорогой является улица Баускас, хотя более интенсивное движение идет по улицам Мукусалас и Зиепниеккална. На этих улицах движение организовано по две полосы в каждом направлении, и они испытывают высокую нагрузку.
Учитывая, что автомобилям перед улицей Баускас необходимо останавливаться, чтобы пропустить транспорт, движущийся по главной дороге, на улице Мукусалас в направлении от центра и на улице Зиепниеккална в направлении к центру образуются пробки.
Выезд с перекрестка затруднен, поскольку его одновременно пытаются пересечь автомобили, движущиеся по двум полосам, из-за чего они мешают друг другу и ухудшают обзор.
Пешеходам пересекать улицу Мукусалас на этом перекрестке также опасно, так как это приходится делать между стоящими в пробке машинами, водители которых ждут удобный момент, чтобы пересечь улицу Баускас.
В самоуправлении пояснили, что ответственные службы проинформированы о повреждении. Работа светофора будет восстановлена в прежнем режиме, когда погодные условия позволят выполнить ремонт, обещают в местных властях. При низких температурах, как отмечается, невозможно качественно провести работы по электромонтажу.
Светофор был поврежден в зоне проведения строительных работ.