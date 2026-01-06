В Риге на одном из самых загруженных перекрестков уже давно не работает светофор - почему его нельзя починить?

На этом перекрестке уже длительное время не работает светофор. Согласно установленным дорожным знакам, главной дорогой является улица Баускас, хотя более интенсивное движение идет по улицам Мукусалас и Зиепниеккална. На этих улицах движение организовано по две полосы в каждом направлении, и они испытывают высокую нагрузку.