Этот знак зодиака полностью перезапустит себя в 2026 году
По словам профессионального астролога Эвана Натаниэля Грима, один знак зодиака в 2026 году переживает полное «переформатирование». Как он объяснил, «этому знаку зодиака суждено пройти через тотальное преобразование себя».
Хотя перемены не всегда даются легко, для этого знака такой ребрендинг «не мог произойти в более подходящее время». По словам Грима, в последнее время этот знак сталкивался с «очень темными подводными течениями», которые наконец готовы быть осознаны и отпущены. В 2026 году, утверждает астролог, эти «скрытые энергии» выходят на поверхность, позволяя знаку двигаться дальше, пишет YourTango.
Водолей переживает полное обновление в 2026 году
Как рассказал Грим в видео, в 2026 году Водолеев ждет долгожданное преобразование, поскольку они начинают приводить в соответствие свой внутренний и внешний мир. Это не произойдет в одночасье, однако представители этого знака, вероятно, уже замечали первые признаки перемен, которые делают будущее более обнадеживающим. Все потому, что Плутон — «планета разрушения и возрождения» — «заходил и выходил из этого знака» с начала 2023 года.
Хотя Плутону требуются десятилетия, чтобы пройти через один знак зодиака, а значит, его полное влияние проявится лишь спустя годы, именно 2026 год становится для Водолея ключевым из-за солнечного затмения в этом знаке 17 февраля. По словам Грима, это момент масштабной перезагрузки.
От неожиданного внешнего и внутреннего «расцвета» до решений, которые меняют траекторию карьеры, — в 2026 году жизнь Водолеев серьезно меняется к лучшему. Как поясняет Грим: «Вы начнете остро нуждаться в большей автономии и пространстве, чтобы исследовать силы, которые все еще глубоко скрыты внутри вас — силы, которые, возможно, подавлялись на протяжении всей вашей жизни».
В 2026 году Водолей улучшает отношения с собой и с другими
Если солнечное затмение 17 февраля происходит в первом доме Водолея — доме личности и самоощущения, то второе солнечное затмение, которое случится в августе в знаке Льва, затрагивает седьмой дом партнерств. Это, по словам Грима, «указывает на то, что вы призываете кого-то в свою жизнь — человека, который поможет вам расправить крылья и расширить ваше истинное ощущение себя».
Для тех, кто сейчас одинок, это особенно благоприятно: такой человек вполне может оказаться будущим спутником жизни.
«Эти отношения словно продолжат то, на чем вы остановились в прошлой жизни, — объясняет Грим. — Но при этом союз будет способствовать вашему росту и никак не будет вас ограничивать».
Для тех, кто уже состоит в отношениях, седьмой дом также связан с деловыми партнерствами. Поэтому, по словам астролога, в 2026 году возможны «очень стратегические и прибыльные союзы в бизнесе».
В любом случае именно эти связи станут ключом к раскрытию вашего полного потенциала и кардинальным позитивным изменениям в жизни в 2026 году. Хотя впереди вас ждут и финансовые возможности, и любовь, этот год также может стать лучшим шансом материализовать жизнь вашей мечты. Поэтому сохраняйте фокус. Удача движется в вашу сторону — при условии, что вы сознательно впустите ее в свою жизнь.