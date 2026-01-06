Этот знак зодиака полностью перезапустит себя в 2026 году

Как рассказал Грим в видео, в 2026 году Водолеев ждет долгожданное преобразование, поскольку они начинают приводить в соответствие свой внутренний и внешний мир. Это не произойдет в одночасье, однако представители этого знака, вероятно, уже замечали первые признаки перемен, которые делают будущее более обнадеживающим. Все потому, что Плутон — «планета разрушения и возрождения» — «заходил и выходил из этого знака» с начала 2023 года.