"За это кто-то должен ответить": Силиня заметила недостроенный мост Rail Baltica через Даугаву
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что за появление недостроенных опор моста Rail Baltica на Даугаве кто-то должен понести ответственность, и подчеркнула необходимость расследования управления проектом.
За недостроенные опоры моста железнодорожного проекта Rail Baltica на реке Даугава кто-то обязательно должен взять на себя ответственность. Об этом в среду журналистам заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. «Я не понимаю, почему кто-то, будучи настолько инициативным, решил, что сначала нужно где-то создать эти сваи», — сказала глава правительства, комментируя ситуацию с уже установленными, но неиспользуемыми конструкциями.
По словам Силини, она поручила министру сообщения рассчитать, во сколько обойдутся решения по консервации опоры, однако такие расчеты пока не подготовлены. При этом премьер подчеркнула, что параллельно продолжается расследование хода реализации Rail Baltica.
«Я полностью согласна с тем, что не один человек должен нести ответственность за то, каким образом этот проект управлялся», — отметила она.
Как указала Силиня, в реализацию Rail Baltica вовлечены сразу несколько структур: латвийский реализатор проекта Eiropas dzelzceļa līnijas, совместное предприятие RB Rail, а также Министерство сообщения, которое на протяжении долгого времени отвечало за проект. По словам премьер-министра, в проекте работало большое количество менеджеров и руководителей, получавших конкурентоспособное и высокое вознаграждение.
«Я считаю, что и они должны быть в состоянии объяснить, почему были приняты такие решения, результатом которых стали эти сваи», — заявила Силиня.
Ранее сообщалось, что председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Марис Дзелме в эфире телеканала TV24 рассказал: опора моста Rail Baltica, установленная в Даугаве, в этом году будет законсервирована, а ее расконсервация, вероятнее всего, состоится лишь после 2030 года.
Согласно информации RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро. При этом за счет оптимизации технических решений возможна экономия до 500 миллионов евро, а также дополнительные сокращения расходов.
Общие затраты на проект, согласно анализу затрат и выгод, могут составить до 23,8 миллиарда евро. Для сравнения, в 2017 году общая стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 миллиарда евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, что позволит напрямую соединить страны Балтии с остальной Европой. В регионе планируется возвести новую линию протяженностью около 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью поездов до 240 километров в час.