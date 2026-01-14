"За это кто-то должен ответить": Силиня заметила недостроенный мост Rail Baltica через Даугаву

За недостроенные опоры моста железнодорожного проекта Rail Baltica на реке Даугава кто-то обязательно должен взять на себя ответственность. Об этом в среду журналистам заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. «Я не понимаю, почему кто-то, будучи настолько инициативным, решил, что сначала нужно где-то создать эти сваи», — сказала глава правительства, комментируя ситуацию с уже установленными, но неиспользуемыми конструкциями.