У нас проблемы? Ведущие строительство Rail Baltica чиновники внезапно захотели себя застраховать от ответственности

В то же время он признает, что детали конкретного полиса — особенно ретроспективное покрытие на многие годы, а также расширенный объем, распространяющийся на супругов или родственников должностных лиц, — вызывают в обществе обоснованные вопросы. Поэтому, по его мнению, разъяснение этих аспектов является ответственностью самой компании и должно быть понятным обществу и юридически обоснованным.