У нас проблемы? Ведущие строительство Rail Baltica чиновники внезапно захотели себя застраховать от ответственности
Страхование руководства RB Rail на миллионы евро вызвало вопросы у правительства, которое требует прозрачности и гарантий неприкосновенности госбюджета.
Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру сообщения Атису Швинке представить обоснование объявленного компанией RB Rail открытого конкурса, предусматривающего страхование ответственности директоров и должностных лиц, в том числе бывших, следует из записи политика в твиттере.
Швинке также поручено проинформировать об источниках финансирования соответствующей закупки. Глава правительства подчеркивает, что Министерству сообщения необходимо обеспечить, чтобы данная закупка не финансировалась за счет публичных средств Латвии.
В то же время Швинка в X сообщает, что сегодня утром попросил RB Rail разъяснить объем полиса страхования ответственности должностных лиц, объявленного в системах закупок.
Одновременно он подчеркивает, что страхование гражданско-правовой ответственности должностных лиц не покрывает уголовную ответственность, а также не покрывает штрафы за умышленные противоправные или мошеннические действия.
«Такой тип страхования является международно распространенной практикой в крупных инфраструктурных проектах», — пишет министр.
В то же время он признает, что детали конкретного полиса — особенно ретроспективное покрытие на многие годы, а также расширенный объем, распространяющийся на супругов или родственников должностных лиц, — вызывают в обществе обоснованные вопросы. Поэтому, по его мнению, разъяснение этих аспектов является ответственностью самой компании и должно быть понятным обществу и юридически обоснованным.
Он также указывает, что в начале января коллегам в Министерстве сообщения было поручено провести тщательную ревизию «льгот» руководителей и работников государственных предприятий — в том числе оплачиваемого компаниями страхования, транспортных средств, возможностей обучения, компенсаций и других.
Компания RB Rail объявила открытый конкурс на страхование гражданско-правовой ответственности директоров и должностных лиц, указано в Электронной системе закупок. Закупка предусматривает страховое покрытие как для действующих, так и для бывших и будущих членов совета и правления RB Rail, а также для других должностных лиц и работников, выполняющих управленческие функции.
Согласно документации закупки, страхование предусматривает покрытие возможных финансовых убытков, которые могут возникнуть в случае предъявления требований в связи с принятыми решениями или исполнением служебных обязанностей, в том числе юридические расходы, судебные издержки и возможные компенсации. Лимит страхового покрытия предусмотрен до 10 или 20 миллионов евро в зависимости от выбранного варианта, с отдельными ограничениями для членов совета.
Период страхования предусмотрен на 12 месяцев — с 25 апреля текущего года по 24 апреля следующего года, с возможностью покрытия также требований, связанных с действиями, совершенными в предыдущие годы. Закупка предусматривает также дополнительное покрытие юридических расходов, восстановления репутации и других затрат, связанных с возможными спорами.
RB Rail указывает, что до сих пор требования к должностным лицам компании не выдвигались, однако в документах закупки отмечено, что в первой половине 2025 года компания получила информацию о вызове бывшего члена правления на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с реализацией проекта Rail Baltica в предыдущие годы.