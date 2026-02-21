Под землей - больницы, над землей - дроны: латвийский врач побывал у линии фронта в Украине

Никто не пустил меня на фронт, и я не смог убедиться, действительно ли эта линия фронта продвинулась. В командном пункте украинского батальона в Лимане, расположенном на глубине 10 метров под землей, утверждали, что за последнюю неделю они не уступили ни сантиметра земли. Так или иначе, агрессия России ощущается, город Славянск и окружающие его деревни сильно пострадали от дронов, артиллерии и кассетных бомб, особенно больницы, школы, производственные предприятия и объекты инфраструктуры. И все же в этих городах и селах люди живут, едят, общаются, работают, ухаживают за своими домами. Конечно, когда дрон попадает в машину, а КАБ или шахидрон – в здание, время от времени гибнут мирные жители, и очень часто гибнут солдаты. Но сказать, что в Славянске меня преследовало чувство страха или я чувствовал себя очень смелым, было бы преувеличением.