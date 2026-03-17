Ринкевич: латвийские спортсмены показали на Олимпиаде нечто ценнее медалей
Солидарность латвийских олимпийцев с Украиной - это золото, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая во вторник в Рижском замке участников зимних Олимпийских игр 2026 года.
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич поздравил саночницу Элину Иеву Боту с завоеванием серебряной медали, а шорт-трекиста Роберта Крузбергса - с бронзовой медалью.
Президент Латвии отметил, что в наше время спорт часто ассоциируется с той или иной политической активностью. Он напомнил, что на зимних Олимпийских играх украинским спортсменам не дали свободы самовыражения и не разрешили напоминать о войне.
По мнению Ринкевича, это было неоправданно. Президент Латвии высоко оценил солидарность латвийских спортсменов, которую он назвал золотом.
На 25-х зимних Олимпийских играх Латвию представляла самая большая на сегодняшний день делегация - 68 спортсменов. Латвийские спортсмены выступали в девяти видах спорта и 28 дисциплинах.
На этих Играх Латвия завоевала две медали.