Ринкевич: латвийские спортсмены показали на Олимпиаде нечто ценнее медалей
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс во время встречи с участниками зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026.
Ринкевич: латвийские спортсмены показали на Олимпиаде нечто ценнее медалей

Солидарность латвийских олимпийцев с Украиной - это золото, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая во вторник в Рижском замке участников зимних Олимпийских игр 2026 года.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич поздравил саночницу Элину Иеву Боту с завоеванием серебряной медали, а шорт-трекиста Роберта Крузбергса - с бронзовой медалью.

Президент Латвии отметил, что в наше время спорт часто ассоциируется с той или иной политической активностью. Он напомнил, что на зимних Олимпийских играх украинским спортсменам не дали свободы самовыражения и не разрешили напоминать о войне.

По мнению Ринкевича, это было неоправданно. Президент Латвии высоко оценил солидарность латвийских спортсменов, которую он назвал золотом.

На 25-х зимних Олимпийских играх Латвию представляла самая большая на сегодняшний день делегация - 68 спортсменов. Латвийские спортсмены выступали в девяти видах спорта и 28 дисциплинах.

На этих Играх Латвия завоевала две медали.

Другие сейчас читают