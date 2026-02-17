В Ригу вернулись олимпийцы, в том числе Элина Иева Бота (17.02.26)
В Рижском аэропорту 17 февраля встретили вице-чемпионку зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо по санному спорту Элину Иеву Боту, ...
ФОТО: "Хотелось уже домой" - в Латвию вернулась обладательница серебряной медали Олимпиады Элина Иева Бота
Во вторник, 17 февраля, в Латвию с зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026 вернулись латвийские олимпийцы — сборная Латвии по санному спорту и скелетонисты, среди них и обладательница серебряной медали Элина Иева Бота, а также сопровождающий тренерский состав и обслуживающий персонал.
После прибытия в Рижский аэропорт участники Олимпийских игр на специально оформленных автомобилях в сопровождении экипажей Государственной полиции отправились на железнодорожную станцию Сигулда, где около 20:00 на площади у станции состоялась официальная встреча спортсменов, с особым чествованием Боты в ее родном городе, сообщает LSM.lv.
После прибытия в Рижский аэропорт Бота сказала, что была счастлива вернуться в Латвию:
«Хотелось уже домой, после соревнований была довольно большая пауза, получилось и отдохнуть, но [в аэропорту] очень классная атмосфера».
Спортсменка отметила, что свой высокий результат — второе место на Олимпийских играх — начала осознавать после последних олимпийских стартов, командной эстафеты. «Медаль тяжелая, ее вес говорит о том, насколько трудно, тяжело и через какие испытания она досталась», — сказала Бота.
Отвечая на вопрос, что она сделает сразу после возвращения домой, Бота сказала, что хотела встретиться со своей семьей, близкими и теми, кто ее поддерживал, а также «лечь в свою кровать».