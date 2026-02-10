"Латвия празднует вместе с Ботой": Ринкевич отреагировал на первое олимпийское серебро сборной
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил Элину Иеву Боту с серебром в женских одиночных санях — первой медалью Латвии на Олимпийских играх Милан–Кортина, отметив, что страна «празднует и радуется вместе» со спортсменкой.
Олимпийская вице-чемпионка по санному спорту Элина Иева Бота после завоевания серебряной медали призналась в разговоре с Латвийским телевидением, что старалась получать удовольствие от олимпийских стартов и ехала на Игры с четким пониманием своей цели.
«Уже вчера у меня была уверенность, но я не хотела говорить об этом вслух. Я знала, за чем приехала сюда. На тренировках тоже все шло хорошо, и я старалась наслаждаться соревнованиями и заездами», — сказала Бота.
С успехом спортсменку поздравил президент Латвии Эдгар Ринкевич: «Серебро! Первая медаль Латвии на Олимпийских играх Милан–Кортина — в женских одиночных санях. Латвия празднует и радуется вместе с Элиной Иевой Ботой. Поздравляем!»
Кроме того, Бота завоевала первую в истории независимой Латвии олимпийскую медаль в женских одиночных санях. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзу выиграла Ингрида Амантова.
В Кортина-д’Ампеццо золото завоевала немка Юлия Таубиц, которая была быстрейшей во всех четырех заездах и по сумме опередила Боту на 0,918 секунды. Всего 0,039 секунды Боте уступила американка Эшли Фаркварсон. Кендия Апарйоде завершила олимпийские соревнования на 16-м месте.