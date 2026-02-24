Встреча бронзового призера Олимпиады Роберта Крузбергса в Риге (24.02.26)
В Рижском аэропорту встретили участников Олимпийских игр в Милане и Кортине, среди которых был и бронзовый призер по шорт-треку Роберт ...
ФОТО: в Ригу вернулся бронзовый призер Олимпиады Роберт Крузбергс - что он сказал после прилета
Во вторник в Рижском аэропорту встретили участников Олимпийских игр в Милане и Кортине, среди которых был и бронзовый призер по шорт-треку Роберт Крузбергс.
Вместе со спортсменами из Италии вернулись также тренеры, обслуживающий персонал, медиакоманда и руководство делегации.
«Мне до сих пор каждый день люди говорят, что я сделал. С Андреем Расторгуевым сидели рядом в самолете — он тоже сказал, какой я молодец и какое это достижение», — рассказал Крузбергс в разговоре с латвийскими СМИ.
Он также подчеркнул, что без помощи врачей и физиотерапевтов завоевать медаль было бы невозможно: они помогли подготовиться к старту несмотря на разрыв связок колена.
После прибытия в Ригу Роберт Крузбергс, а также вентспилсчане Карлис Крузбергс и Екабс Календа отправились в торжественный проезд к концертному залу «Латвия» в Вентспилсе. Спортсменов повезли специально оформленные автомобили в сопровождении экипажей Госполиции.
Около 21:00 в Вентспилсе на площади у концертного зала «Латвия» состоялась официальная встреча спортсменов. Во время мероприятия под сопровождение духового оркестра чествовали Крузбергса и Календу. Также им вручили денежные премии, выделенные городской думой за успехи на Олимпийских играх.
Как сообщалось ранее, Крузбергс завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, обеспечив Латвии вторую награду на прошедших Олимпийских играх. Несмотря на травму колена, полученную во время соревнований, спортсмен продолжил выступления и показал лучший результат Латвии в олимпийском шорт-треке. В свою очередь бобслеист Календа на своих первых Олимпийских играх занял восьмое место в двойках и десятое — в четверках.
За выступление на Олимпийских играх депутаты Вентспилсской думы присудили Крузбергсу денежную премию в размере 7000 евро. Особую благодарность выразили также тренеру спортсмена Карлису Крузбергсу — за профессиональную работу, вклад и поддержку на пути к олимпийскому успеху: ему назначена премия 3500 евро. Первым тренерам Роберта Крузбергса — Марису Бирзулису и Ирине Озолине — выделили по 1500 евро каждому за вклад в развитие спортсмена.