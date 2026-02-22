Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
Телец
Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Близнецы
Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма небесполезен.
Рак
Если кто и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы, и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно сегодня.
Лев
Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
Дева
У вас богатое воображение, воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена/муж/бабушка/теща/и т.д., придумайте что-нибудь более безобидное.
Весы
Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятьями, он может напугаться и убежать. Обидно будет...
Скорпион
Единственное, что сегодня от вас потребуется - это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
Стрелец
Сегодня вам может встретиться что-то, чему вы не сможете найти рационального объяснения. Впрочем, это вряд ли сможет вас напугать, ведь привидения не кусаются.
Козерог
Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.
Водолей
Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.
Рыбы
Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.