"Символическая сумма": Абола выиграла суд у Ланги, но осталась недовольна решением

При этом истицу возмутил размер присужденной суммы. Она считает его несоразмерным установленному нарушению: "При установленном факте нарушения суд фактически свел ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства". По словам Аболы, в суде были подтверждены обстоятельства ее гражданства и происхождения: она латышка, свободно владеет государственным языком, имеет единственное гражданство Латвии и участвовала в баррикадах за независимость. Эти факты не оспаривались. Тем не менее, как считает журналистка, публикация, которую она расценивает как разжигание вражды и публичное унижение, "не получила должной правовой оценки".