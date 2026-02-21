"Символическая сумма": Абола выиграла суд у Ланги, но осталась недовольна решением
Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией депутата и общественной деятельницы Лианы Ланги нарушили честь и достоинство журналистки Натальи Аболы. Однако размер компенсации — 200 евро — вызвал у истца резкое несогласие.
Журналистка Наталья Абола получила решение суда по иску против депутата Рижской думы, поэтессы и "дерусификатора" Лианы Ланги. Поводом для разбирательства стал пост Ланги в социальных сетях, в котором она заявила, что "всем этим аболоподобным надо не судиться с Латвией, а репатриироваться прочь с чужой земли и языка в страну своего этнического происхождения".
Абола сочла публикацию унижающей ее честь и достоинство и обратилась в суд. В ходе процесса она подчеркивала, что является гражданкой Латвии, латышкой по происхождению и не имеет иной родины. Она напоминала о своем участии в баррикадах начала 1990-х и заявляла, что не приемлет попыток ставить под сомнение ее право жить в собственной стране.
Что решил суд
Как сообщила Абола в соцсетях, суд признал факт нарушения: "Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила – в размере 200 евро".
По ее словам, в ходе процесса были представлены доказательства и правовые аргументы, которые подтвердили вину ответчицы: "Судья не мог не признать ее вину — это было доказано в ходе процесса мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация все-таки была присуждена".
При этом истицу возмутил размер присужденной суммы. Она считает его несоразмерным установленному нарушению: "При установленном факте нарушения суд фактически свел ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства". По словам Аболы, в суде были подтверждены обстоятельства ее гражданства и происхождения: она латышка, свободно владеет государственным языком, имеет единственное гражданство Латвии и участвовала в баррикадах за независимость. Эти факты не оспаривались. Тем не менее, как считает журналистка, публикация, которую она расценивает как разжигание вражды и публичное унижение, "не получила должной правовой оценки".
"Да, суд формально признал нарушение. Но назначенное наказание выглядит как минимизация ответственности и опасный сигнал обществу: подобные действия якобы не так уж серьезны".
В результате Наталья Абола заявила, что намерена обсудить дальнейшие шаги с адвокатом: "Я убеждена — если вина доказана, реакция правосудия должна быть соразмерной. В противном случае под удар ставится не только конкретный человек, но и сама идея защиты чести, достоинства и равенства перед законом. О дальнейших действиях буду консультироваться с адвокатом".
В ноябре прошлого года мы сообщали, что Лиана Ланга уже проиграла одно дело в суде. Тогда суд предписал ей извиниться перед меценатом Гомбергом и выплатить больше 1000 евро.