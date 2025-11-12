Суд предписал депутату Ланге извиниться перед меценатом Гомбергом и выплатить больше 1000 евро

Вместе с тем Лиана Ланга уже заявила о намерении обжаловать решение. В своем сообщении в соцсетях она написала: «Информирую общество, что иск Гомберга против Ланги в суде первой инстанции частично удовлетворён. Планирую обжаловать во второй инстанции, поскольку решение суда, как минимум, вызывает удивление, и извиняться перед Гомбергом я не собираюсь». Ланга также подчеркнула, что Гомберг сам распространил информацию, которую она ранее уже удалила: «Напоминаю, что Гомберг просил меня удалить запись в Facebook, что я сделала в течение двух часов. Сам Гомберг распространил уже удалённую мной информацию о себе в соцсетях, чтобы подать на меня в суд».