Суд предписал депутату Ланге извиниться перед меценатом Гомбергом и выплатить больше 1000 евро
Предприниматель и меценат Евгений Гомберг сообщил в Facebook, что Рижский районный суд вынес решение по его иску против писательницы и депутата Рижской думы Лианы Ланги о защите чести и достоинства. Суд частично удовлетворил требования истца.
Ранее сообщалось, что обидные слова в адрес Гомберга со стороны Ланги прозвучали в пылу общественных сетевых дискуссий о сносе в Риге памятника Барклаю де-Толли. Кроме критики самого памятника Ланга "прошлась" и по его дарителю - то есть конкретно меценату Гомбергу, который в свое время оплатил изготовление статуи, а также благоустройство площадки вокруг постамента. Предпринимателя Ланга назвала "бывшим агентом КГБ", после чего он потребовал от Ланги признать, что она его оклеветала. В результате исходный пост она убрала, однако извиняться не стала - и Евгений Гомберг подал в суд.
И вот наконец судья вынес решение, согласно котором Лиана Ланга обязана в течение десяти дней с момента вступления решения в силу опубликовать на своей странице в социальной сети Facebook запись со статусом «общедоступная» сроком не менее 72 часов. В публикации должно содержаться следующее заявление:
«Я, Лиана Ланга, отзываю свою запись в Facebook от 24 июля 2024 года, в которой указала, что Евгений Гомберг является бывшим агентом КГБ, и приношу Евгению Гомбергу извинения за это».
Кроме того, суд постановил взыскать с Ланги в пользу Гомберга материальную компенсацию в размере 100 евро и судебные издержки на сумму 962,80 евро — всего 1062,80 евро.
В то же время суд отклонил часть иска, в которой Гомберг требовал отозвать другие высказывания — о том, что он якобы «угрожал Латвии» и «шантажировал Сейм». Эти утверждения суд признал мнением (viedoklis), а не фактическим утверждением (ziņa). «Суд отклонил мои требования извиниться за "угрожал Латвии" и "шантажировал Сейм", сочтя их "мнением", в отличие от утверждения про чекиста, которое является фактом. В этом есть некая логика, с которой и спорить неохота», — написал Гомберг.
Он добавил, что предлагал Ланге извиниться без суда, однако та отказалась. «Пока Лиане велено извиниться и заплатить мне в течение десяти дней 1062,80 евро. А ведь я ей просто предлагал извиниться, без суда», — отметил он.
По словам Гомберга, в суде Ланга предъявила встречный счет от своего адвоката на 250 евро, который теперь ей придется оплатить самостоятельно. «Можно полагать, что упрямство ей обошлось примерно в полторы тысячи евро», — заключил он.
Вместе с тем Лиана Ланга уже заявила о намерении обжаловать решение. В своем сообщении в соцсетях она написала: «Информирую общество, что иск Гомберга против Ланги в суде первой инстанции частично удовлетворён. Планирую обжаловать во второй инстанции, поскольку решение суда, как минимум, вызывает удивление, и извиняться перед Гомбергом я не собираюсь». Ланга также подчеркнула, что Гомберг сам распространил информацию, которую она ранее уже удалила: «Напоминаю, что Гомберг просил меня удалить запись в Facebook, что я сделала в течение двух часов. Сам Гомберг распространил уже удалённую мной информацию о себе в соцсетях, чтобы подать на меня в суд».
Informēju sabiedrību, ka Gomberga prasība pret Langu 1. instances tiesā ir daļēji apmierināta. Plānoju pārsūdzēt 2. instancē, jo tiesas lēmums, mazākais, izbrīna un es Gombergam atvainoties negrasos. #AtkrieviskoLatviju Atgādinu, ka Gombergs mani lūdza izdzēst kādu ierakstu…— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 12, 2025
Таким образом, судебное разбирательство между Гомбергом и Лангой продолжается: Лиана Ланга намерена обратиться в апелляционную инстанцию, а сам Евгений Гомберг называет дело интересным прецедентом и обещает опубликовать полный текст решения суда в ближайшие дни.