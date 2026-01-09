Rimi обращается к покупателям с просьбой вернуть конкретный продукт
Торговая сеть Rimi распространила на своем официальном сайте сообщение с просьбой к покупателям вернуть конкретный пищевой продукт. Решение принято в целях защиты здоровья потребителей.
Речь идет о котлетной массе «Rimi Smart», упаковка 400 граммов. Продукт имеет EAN-код 4752050022933 и срок годности до 8 января 2026 года. Поставщиком товара является компания Hilton Foods Ltd sp. z o.o.
Причиной отзыва стало возможное микробиологическое загрязнение, которое может представлять риск для здоровья. В связи с этим Rimi призывает покупателей не употреблять данный продукт в пищу.
Покупателей, которые приобрели указанную котлетную массу с данным сроком годности, просят вернуть ее в любой ближайший магазин сети Rimi не позднее 22 января 2026 года. Для возврата необходимо иметь при себе кассовый чек. Взамен покупателям будет полностью возмещена стоимость товара.
По всем дополнительным вопросам можно обратиться по бесплатному телефону службы поддержки Rimi — 8000 0180.