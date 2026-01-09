Rimi обращается к покупателям с просьбой вернуть конкретный продукт

Покупателей, которые приобрели указанную котлетную массу с данным сроком годности, просят вернуть ее в любой ближайший магазин сети Rimi не позднее 22 января 2026 года. Для возврата необходимо иметь при себе кассовый чек. Взамен покупателям будет полностью возмещена стоимость товара.