В Латвии к проблеме сортировки мусора подключились звезды спорта - отношение общества их удивляет

Послание спортсменов твердое и прямое: проблема заключается не только в контейнерах или нормативных актах, а в готовности людей активно вовлекаться и менять повседневные привычки. Отчет Европейского агентства по окружающей среде «Окружающая среда Европы 2025» (Europe’s Environment 2025) показывает, что потребление материалов и образование отходов в Европейском союзе по-прежнему не снижаются, что свидетельствует о том, что переход к по-настоящему циклической экономике еще не произошел. Цели по существенному сокращению использования ресурсов и объемов отходов в большинстве случаев не достигаются - каждый житель ЕС в среднем потребляет около 14 тонн материалов и производит примерно 5 тонн отходов в год. При этом циклические бизнес-модели в Европе до сих пор не развиваются в достаточном масштабе.