В Латвии к проблеме сортировки мусора подключились звезды спорта - отношение общества их удивляет
В Латвии вопрос отходов уже давно не сводится только к контейнерам и правилам сортировки - речь идет о привычках, которые не меняются. Именно поэтому вопросом занялись те, от кого этого ожидали меньше всего. Реагируя на сложившуюся ситуацию, легенда хоккея Сандис Озолиньш, теннисистка мирового уровня Алена Остапенко и игрок сборной Латвии по баскетболу Андрей Гражулис объединились, чтобы действовать.
Послание спортсменов твердое и прямое: проблема заключается не только в контейнерах или нормативных актах, а в готовности людей активно вовлекаться и менять повседневные привычки. Отчет Европейского агентства по окружающей среде «Окружающая среда Европы 2025» (Europe’s Environment 2025) показывает, что потребление материалов и образование отходов в Европейском союзе по-прежнему не снижаются, что свидетельствует о том, что переход к по-настоящему циклической экономике еще не произошел. Цели по существенному сокращению использования ресурсов и объемов отходов в большинстве случаев не достигаются - каждый житель ЕС в среднем потребляет около 14 тонн материалов и производит примерно 5 тонн отходов в год. При этом циклические бизнес-модели в Европе до сих пор не развиваются в достаточном масштабе.
Сандис Озолиньш не скрывает своего разочарования: «Ситуация с сортировкой отходов в Латвии остается сложной - мы по-прежнему не используем имеющийся потенциал, и слишком большое количество перерабатываемых отходов попадает на полигоны. Пока в публичном пространстве часто говорят о политических обещаниях и новых инициативах на бумаге, мы вместе с Аленой Остапенко и Андреем Гражулисом объединились, чтобы попытаться добиться реальных изменений. Мы видим, как Европа целенаправленно движется к более устойчивому и ответственному мышлению, тогда как в Латвии сортировка по-прежнему осуществляется лишь частично, несмотря на гораздо более широкие возможности».
Алена Остапенко также признает, что отношение общества к сортировке ее удивляет:
«Мы ясно видим, насколько велик разрыв между тем, что в Латвии можно было бы сделать в сфере сортировки отходов и защиты окружающей среды, и тем, что мы реально делаем в повседневной жизни. Во многих местах возможности и инфраструктура уже существуют, однако решающим фактором по-прежнему остается наше собственное отношение - то, как мы относимся к себе и окружающей среде, и готовы ли мы брать ответственность за свой выбор на себя».
Спортсмены подчеркивают, что их объединяет не только личная мотивация, но и возможность обратиться к широкой аудитории и изменить привычки в долгосрочной перспективе.
«У нас есть идеи, у каждого из нас - большая аудитория подписчиков, и в этой сфере действительно есть что делать. Мы хотим изменить ситуацию, и уже в этом месяце общество сможет увидеть, что именно мы планируем предпринять, чтобы эти изменения стали реальностью», — подчеркивает объединенное спортивное трио.
Объединение спортсменов обозначает новый подход к актуализации экологических вопросов — говорить прямо, понятно и с авторитетом, основанным не на политических обещаниях, а на личной ответственности и действиях. Они считают, что изменения возможны только в том случае, если сортировка станет естественной частью повседневной жизни, а не навязанной обязанностью. Поэтому одной из главных целей спортивного трио является просвещение и информирование общества о значимости сортировки, ее практических преимуществах и реальном влиянии каждого человека на окружающую среду.