С 2027 года рижанам придется сортировать мусор по-новому: что изменится для каждого двора
С марта 2027 года сортировка отходов в Риге станет обязательной — об этом в среду, 10 декабря, договорилась Комиссия по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы. Также принято решение о введении обязательных контейнеров для биологических отходов не только у многоквартирных домов, но и у частных. В думе отметили, что изменения необходимо провести в соответствии с «зеленым курсом» Европейского союза.
«Это направление, в которое включена вся Латвия, не только Рига, просто у нас у всех сейчас момент, когда перед новым закупочным конкурсом меняются обязательные правила, которые касаются не только потенциальных будущих операторов по управлению отходами, но и жителей, и управляющих домов», — рассказала руководитель Управления окружающей среды Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эвия Меге.
На заседании Комиссии по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы эту инициативу резко раскритиковали депутаты из оппозиции, сообщает LSM.lv.
«Мыши и крысы будут этому только все больше и больше рады, потому что сейчас фактически в течение последних двух-трех лет на территории самоуправления Риги мы, жители, обеспечиваем ежедневное питание этим грызунам», — указал депутат Рижской думы Вячеслав Степаненко.
«Этот зеленый курс, который есть и в Европе, и в Латвии, — мы пытаемся бежать впереди этого поезда. Это совершенно глупо и архаично», — заявил депутат Владислав Барташевич.
После утверждения правил изменятся как частота вывоза отходов, так и обязанности управляющих домов по информированию жителей. Ожидается ли, что вместе с новыми правилами возрастет и плата за вывоз отходов? На этот вопрос в ответственном департаменте пока не могут дать ответ.
«Мы следим за ситуацией, конечно, есть недавно проведенные закупочные конкурсы в самоуправлениях Пририжья — в Марупе, Кекаве есть результаты закупок этого года. Соответственно, мы учитываем, что плата может быть выше. Но в процентах я не буду давать никаких прогнозов. Это покажет закупка», — пояснила Меге.
Новые обязательные правила еще предстоит рассмотреть и утвердить на заседании Рижской думы.