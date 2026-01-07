Из-за действий правительства в этом году латвийские покупатели могут лишиться многих магазинов

«Владельцы малых магазинов во многих случаях — люди в возрасте, и им сложно отслеживать частые изменения в регулировании, которые к тому же требуют дополнительных средств. В лучшем случае их магазины перейдут к тем, кто хочет развиваться, и тогда можно говорить о консолидации в розничной торговой сети».