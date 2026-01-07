Из-за действий правительства в этом году латвийские покупатели могут лишиться многих магазинов
По прогнозу предпринимателей в 2026 году часть латвийских магазинов розничной торговли прекратит работу, оставшиеся будут развиваться и расширяться. Так считает председатель правления Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис.
«Хочется надеяться, что в новом году правительство воздержится от непродуманных решений, которые требуют от торговцев больших финансовых и временных затрат, но не приносят существенной пользы, как это было в прошлом году», — отметил Р. Окманис. Он пояснил, что часть небольших магазинов в регионах именно из-за стремительно меняющихся требований могла принять решение о закрытии своих торговых точек.
«Владельцы малых магазинов во многих случаях — люди в возрасте, и им сложно отслеживать частые изменения в регулировании, которые к тому же требуют дополнительных средств. В лучшем случае их магазины перейдут к тем, кто хочет развиваться, и тогда можно говорить о консолидации в розничной торговой сети».
Как считает Окманис, принцип «магазин следует за людьми» проявится и в этом году, что означает возможное закрытие магазинов в местах, ставших малонаселенными, и открытие новых торговых точек там, где вырос спрос.
Говоря о ситуации в розничной торговле, он также признал, что одним из вызовов для розничных торговцев станет повышение акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия в 2026 году.
«Это можно заключить, наблюдая последствия повышения акциза на табак в прошлом году, и поставщики также признают, что увеличилось распространение нелегальных табачных изделий. Более высокие налоговые ставки так же создадут предпосылки для дальнейшего роста нелегального оборота алкоголя. Эти тенденции означают, что часть доходов пройдет как мимо касс магазинов, так и мимо государственного бюджета».
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийским онлайн-магазинам объяснили, почему от них уходят к конкурентам.