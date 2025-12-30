Латвийским онлайн-магазинам объяснили, почему от них уходят к конкурентам
Электронная коммерция в Латвии дошла до этапа, когда удобство оплаты уже не является конкурентным преимуществом — это базовое требование. Долгие годы в онлайн-покупках доминировали банковские платежные ссылки, однако сейчас стремительно растет популярность цифровых кошельков. Эта тенденция — четкий сигнал для торговцев: скорость и простота оплаты напрямую влияют на доходы. Если процесс оплаты слишком сложный или включает слишком много шагов, клиент нередко передумывает и больше не возвращается.
Хотя Латвию считают цифрово развитой страной, инновации в расчетах интернет-магазинов до сих пор внедрялись довольно медленно. Традиционные банковские ссылки надежны, но требуют нескольких действий: переадресации, ручного ввода данных и подтверждения. Цифровые кошельки в смартфонах — например, Apple Pay и Google Pay — значительно упрощают оплату: один клик, и покупка оплачена. Для покупателей, которые ценят время и удобство, такой пользовательский опыт становится новым стандартом.
Изменения в потребительских привычках подтверждают данные исследования Adyen о розничной торговле за 2025 год: 13% жителей Латвии называют цифровые кошельки предпочтительным способом оплаты, а четверть опрошенных вообще больше не носит с собой физический кошелек даже в магазин. Это означает одно: если мобильная оплата недоступна, покупку порой просто невозможно совершить. Мобильные платежи перестают быть приятным дополнением — они постепенно вытесняют традиционные решения.
Цифровые кошельки повышают планку стандартов
Конечно, за удобство и скорость приходится идти на компромиссы. Обработка карточных транзакций обычно обходится дороже, чем банковские ссылки, однако брошенные корзины стоят продавцам значительно больше. Каждая незавершенная покупка — это потерянная выручка, особенно в рознице, где привлечь нового клиента сложнее, чем удержать существующего.
Цифровые кошельки также заметно повышают уровень безопасности. Биометрическая аутентификация и шифрование чувствительных данных существенно снижают риск мошенничества и укрепляют доверие покупателей. На фоне роста киберугроз безопасность становится особенно важной. Торговцы, которым удается совместить удобство и защиту, получают то, чего не обеспечат даже скидки, — доверие клиентов.
Платежный опыт как часть “визитной карточки” бренда
Популярность “оплаты в один клик” подсвечивает более широкую тенденцию: платежный опыт становится значимой частью идентичности бренда. Конкуренция высока, ассортимент и цены часто схожи, поэтому именно “неброские нюансы” — например, насколько быстро и гладко проходит оплата — нередко определяют, какого продавца выберет покупатель.
Компании, которые вовремя адаптируются к новым платежным привычкам и рассматривают этап оплаты как критически важную часть пользовательского опыта, в долгосрочной перспективе окажутся в выигрыше. Они также лучше подготовлены к следующим инновациям — от персонализации на базе ИИ до интегрированных программ лояльности.
Этап оплаты больше не является просто финальным шагом на пути покупки — это один из решающих факторов. Сегодня платежи в один клик задают новые стандарты шопинга: удобство, скорость и надежность. Послание торговцам простое: если процесс оплаты сложный, клиент за секунду уйдет к конкуренту.
Исследование Adyen в сфере розничной торговли провела компания Censuswide, опросив 41 089 потребителей в Гонконге, Индии, Малайзии, Сингапуре, Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Норвегии, Польше, Португалии, ОАЭ, Эстонии, Латвии, Литве, Австралии, Японии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Великобритании, Бразилии, Мексике, Канаде и США (в возрасте от 16 лет). Данные собирались с 26.02.2025 по 12.03.2025.