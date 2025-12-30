Латвийским онлайн-магазинам объяснили, почему от них уходят к конкурентам

Хотя Латвию считают цифрово развитой страной, инновации в расчетах интернет-магазинов до сих пор внедрялись довольно медленно. Традиционные банковские ссылки надежны, но требуют нескольких действий: переадресации, ручного ввода данных и подтверждения. Цифровые кошельки в смартфонах — например, Apple Pay и Google Pay — значительно упрощают оплату: один клик, и покупка оплачена. Для покупателей, которые ценят время и удобство, такой пользовательский опыт становится новым стандартом.