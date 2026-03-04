Правительство Латвии приняло решение, которое коснется многих пользователей мобильной связи
Кабинет министров поддержал внесение в Сейм подготовленного Министерством внутренних дел законопроекта «Поправки к Закону об электронных связях», который предусматривает введение обязательной идентификации и регистрации лиц, желающих пользоваться предоплаченными услугами связи.
Поправки предусматривают, что с 1 октября 2026 года оператор электронной связи сможет активировать проданную SIM-карту только после проведения идентификации пользователя.
При подготовке поправок были заслушаны и учтены мнения заинтересованных сторон, в том числе операторов мобильной связи и неправительственных организаций, включая Латвийскую федерацию пенсионеров и Латвийскую ассоциацию торговцев.
По данным Государственной полиции, доля использования незарегистрированных предоплаченных SIM-карт при совершении преступлений, в том числе мошенничества, составляет около 40 % от всех раскрытых преступлений, причем эта доля имеет тенденцию к росту. Одновременно отмечается, что чем более серьезное преступление планируется и совершается, тем чаще используются незарегистрированные предоплаченные SIM-карты.
Предоплаченные SIM-карты используются при подготовке, совершении или сокрытии преступлений, в том числе для обеспечения анонимной связи; незаконного анонимного отслеживания объектов и лиц; незаконного распространения данных детей, материалов сексуальной эксплуатации детей или иной охраняемой законом информации; незаконного оказания услуг; незаконного оборота веществ или предметов; сокрытия личности при совершении преступлений в киберсреде; незаконной вербовки лиц и в других преступных целях.
Наиболее распространенной сферой использования предоплаченных SIM-карт является мошенничество. Кроме того, при совершении преступлений применяются и предоплаченные SIM-карты, предназначенные только для доступа в интернет — для аутентификации на сайтах, использования различных коммуникационных платформ и приложений. Такая анонимная связь существенно затрудняет и замедляет оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование.