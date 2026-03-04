Правительство Латвии приняло решение, которое коснется многих пользователей мобильной связи

По данным Государственной полиции, доля использования незарегистрированных предоплаченных SIM-карт при совершении преступлений, в том числе мошенничества, составляет около 40 % от всех раскрытых преступлений, причем эта доля имеет тенденцию к росту. Одновременно отмечается, что чем более серьезное преступление планируется и совершается, тем чаще используются незарегистрированные предоплаченные SIM-карты.