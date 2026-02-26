Жителям Латвии объяснили, что они сами виноваты в том, что у них дома слабый интернет и рассказали, как это можно исправить
Как свидетельствуют данные поставщика электронных коммуникаций и ИКТ-услуг Bite Latvija, примерно в 70 процентах случаев техническая поддержка клиентам предоставляется в связи с техническим состоянием, настройками или размещением Wi-Fi-роутера.
Анализ статистики заявок в службу технической поддержки и на консультации Bite Latvija показывает, что в 36 процентах случаев помощь оказывалась из-за некорректного использования устройств, например неправильной активации услуги; во многих случаях требовалась перезагрузка устройства или изменение его расположения.
В 33 процентах случаев проблема была связана с самим оборудованием — например, требовалось изменить настройки устройства, выполнить обновление программного обеспечения, заменить SIM-карту или даже заменить устройство на более новую модель роутера. В целом это означает, что почти в 70 процентах ситуаций на работу мобильного интернета влияет техническое состояние роутера, его настройки и размещение.
Лишь в 6 процентах случаев причиной было недостаточное покрытие сети в конкретном месте, на что влияли, например, такие факторы, как расположенный поблизости лес, толстые стены здания или находящиеся рядом другие крупные здания, затрудняющие передачу сигнала.
«Подавляющее большинство проблем со скоростью мобильного интернета возникает не потому, что сеть не способна ее обеспечить, а потому, что устройство просто устарело и больше не поддерживает возможности новейших технологий, находится в неподходящем месте, технически повреждено или неправильно настроено. Мобильный интернет и сетевые технологии постоянно развиваются — внедряются новые частоты, совершенствуются технологии передачи данных и увеличивается скорость сети, что в последние годы наглядно продемонстрировал, например, переход с технологии 4G на 5G. Если устройство пользователя не поддерживает эти улучшения, это напрямую влияет на качество и скорость интернета», — подчеркивают в отделе технической поддержки Bite Latvija.
Внутренний роутер следует размещать в месте с как можно меньшим количеством препятствий, а для наружного роутера важно точно отрегулировать угол антенны в направлении ближайшей базовой станции.
Существенно и то, что в энергоэффективных и хорошо утепленных зданиях стены и теплоизоляция могут значительно снижать прием мобильного сигнала, поэтому в таких случаях наружное решение часто является наиболее эффективным способом обеспечить стабильный и быстрый интернет. Важное влияние оказывает и количество устройств в домохозяйстве.