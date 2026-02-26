Жителям Латвии объяснили, что они сами виноваты в том, что у них дома слабый интернет и рассказали, как это можно исправить

«Подавляющее большинство проблем со скоростью мобильного интернета возникает не потому, что сеть не способна ее обеспечить, а потому, что устройство просто устарело и больше не поддерживает возможности новейших технологий, находится в неподходящем месте, технически повреждено или неправильно настроено. Мобильный интернет и сетевые технологии постоянно развиваются — внедряются новые частоты, совершенствуются технологии передачи данных и увеличивается скорость сети, что в последние годы наглядно продемонстрировал, например, переход с технологии 4G на 5G. Если устройство пользователя не поддерживает эти улучшения, это напрямую влияет на качество и скорость интернета», — подчеркивают в отделе технической поддержки Bite Latvija.