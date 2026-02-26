Дружба Синтии Эриво и Арианы Гранде
"Люди не привыкли видеть такое публично": Синтия Эриво раскрыла правду об отношениях с Арианой Гранде
Актриса Синтия Эриво наконец открыто высказалась о восприятии общественностью ее тесной связи с коллегой по фильму "Злая" Арианой Гранде.
В недавнем интервью британскому журналу Stylist 39-летняя Синтия Эриво прокомментировала «странные» спекуляции о том, что она и 32-летняя Ариана Гранде состояли в романтических отношениях. Подобные разговоры возникли после совместных появлений актрис во время пресс-тура фильма, когда их часто видели в моменты очень теплого общения, в том числе они нередко прикасались друг к другу.
«Сначала, по-моему, люди не понимали, как возможно, что две женщины могут быть подругами — очень близкими — и не быть любовницами», — сказала Эриво. «Вокруг нас возникла какая-то странная одержимость — люди либо думали, что мы делаем это ради камер, либо что мы любовницы».
Эриво описала их отношения с коллегой как настолько «глубокие», что это вызывало у некоторых дискомфорт. «Мне кажется, это потому, что о настоящей, глубокой платонической женской дружбе говорят очень мало, хотя она существует повсюду, — продолжила она. — Мы просто не привыкли видеть это перед камерами, публично».
«Отношения, в которых люди по-настоящему связаны, иногда заставляют других чувствовать себя неловко — нас не учили тому, что такие связи идут нам на пользу», — добавила она.
Гранде также ранее говорила о своей тесной связи с Эриво: «Как человек я очень многому у нее научилась. Она любит всем сердцем… честно и искренне… и работа с ней была одним из самых красивых и гармоничных опытов».
«Эта любовь, доверие и глубокая связь, которые у нас есть друг к другу… думаю, все произошло именно потому, что так должно было произойти, и нам было суждено быть в жизни друг друга, — сказала Гранде. — Я очень ее люблю».
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Сингапуре произошел инцидент на премьере фильма-мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада", когда неизвестный мужчина совершил попытку нападения на Ариану Гранде. На помощь певице немедленно бросилась Синтия Эриво.