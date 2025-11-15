ВИДЕО: фанат напал на Ариану Гранде на премьере, но нарвался на ее коллегу
Первой на произошедшее отреагировала не охрана, а коллега Гранде - актриса Синтия Эриво.
В Сингапуре произошел инцидент на премьере фильма-мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада", когда неизвестный мужчина совершил попытку нападения на певицу и актрису Ариану Гранде.

Во время торжественного мероприятия Ариана Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами по фильму — актрисами Мишель Йео и Синтией Эриво, а также актером Джеффом Голдблюмом. Внезапно к звезде подбежал мужчина в белой рубашке и шортах, перепрыгнувший через ограждения. Он обхватил артистку за плечи, пытаясь прижать к себе, в то время как Гранде пыталась отстраниться.

На помощь певице немедленно бросилась Синтия Эриво, которая оттолкнула нарушителя и встала между ним и Гранде. После этого подоспела охрана и увела мужчину. Очевидцы отмечают, что Ариана была явно потрясена случившимся — она тяжело дышала, пока Эриво и Йео утешали ее.

Нарушителем оказался 26-летний австралийский блогер Джонсон Вэнь, известный в интернете под псевдонимом Pyjama Man. Это не первая его попытка привлечь внимание знаменитостей — мужчина неоднократно врывался на концерты и мероприятия с участием звезд, включая Кэти Перри. После инцидента Вэнь подтвердил свое участие в происшествии в Instagram, где даже поблагодарил Гранде якобы за "предоставленную возможность появиться на дорожке вместе с ней". Он также писал, что был "освобожден после ареста".

Сингапурский суд уже предъявил Вэню обвинение в нарушении общественного порядка. По данным местных СМИ, мужчина намерен признать свою вину, отказавшись от услуг адвоката. В случае признания виновным ему грозит штраф в размере до 2000 сингапурских долларов (около 1540 долларов США).

