ВИДЕО: фанат напал на Ариану Гранде на премьере, но нарвался на ее коллегу
В Сингапуре произошел инцидент на премьере фильма-мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада", когда неизвестный мужчина совершил попытку нападения на певицу и актрису Ариану Гранде.
Во время торжественного мероприятия Ариана Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами по фильму — актрисами Мишель Йео и Синтией Эриво, а также актером Джеффом Голдблюмом. Внезапно к звезде подбежал мужчина в белой рубашке и шортах, перепрыгнувший через ограждения. Он обхватил артистку за плечи, пытаясь прижать к себе, в то время как Гранде пыталась отстраниться.
Ariana Grande was shaken but was "okay" following an incident in Singapore where a serial prankster grabbed her at the premiere of Wicked: For Good.
via @leisureplus #ArianaGrande #Singapore #WickedForGood #Wickedthemovie pic.twitter.com/99TSMDx5xx
На помощь певице немедленно бросилась Синтия Эриво, которая оттолкнула нарушителя и встала между ним и Гранде. После этого подоспела охрана и увела мужчину. Очевидцы отмечают, что Ариана была явно потрясена случившимся — она тяжело дышала, пока Эриво и Йео утешали ее.
Ariana Grande
Porque un fan corrió a abrazar a Adriana Grande en la premiere de The Wicked, Singapur.
Afortunadamente solo era una fan y Ariana se encuentra bien...
pic.twitter.com/2wFWdnbepZ
Нарушителем оказался 26-летний австралийский блогер Джонсон Вэнь, известный в интернете под псевдонимом Pyjama Man. Это не первая его попытка привлечь внимание знаменитостей — мужчина неоднократно врывался на концерты и мероприятия с участием звезд, включая Кэти Перри. После инцидента Вэнь подтвердил свое участие в происшествии в Instagram, где даже поблагодарил Гранде якобы за "предоставленную возможность появиться на дорожке вместе с ней". Он также писал, что был "освобожден после ареста".
Сингапурский суд уже предъявил Вэню обвинение в нарушении общественного порядка. По данным местных СМИ, мужчина намерен признать свою вину, отказавшись от услуг адвоката. В случае признания виновным ему грозит штраф в размере до 2000 сингапурских долларов (около 1540 долларов США).